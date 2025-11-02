Thần Tài gõ cửa vào nhà, 3 con giáp như 'cá chép lội ngược dòng hóa rồng', sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc ùa về nhà, phú quý hơn vạn người sau ngày 2/112025

Tâm linh - Tử vi 02/11/2025 09:15

Thần Tài gõ cửa vào nhà, 3 con giáp như 'cá chép lội ngược dòng hóa rồng', sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc ùa về nhà, phú quý hơn vạn người.

Tuổi Tý

Cuộc sống của người tuổi Tý sẽ có những chuyển biến mới, được quý nhân phù trợ khởi nghiệp nên việc kinh doanh mở rộng quy mô. Chỉ số hạnh phúc của con giáp này sẽ tăng gấp đôi, mọi khó khăn hiện tại được giải quyết. Tương lai, bạn sẽ có thể đạt đến đỉnh cao sự nghiệp.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ chuyển biến theo hướng tích cực. Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới nên việc tìm được nửa kia phù hợp với mình chỉ là điều sớm muộn. Tình cảm của các cặp đang tiến triển một cách tốt đẹp.

Thần Tài gõ cửa vào nhà, 3 con giáp như 'cá chép lội ngược dòng hóa rồng', sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc ùa về nhà, phú quý hơn vạn người sau ngày 2/112025 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của người tuổi Tuất sẽ được Thần Tài chiếu rọi, tìm kiếm được nhiều tài lộc. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của con giáp này sẽ vô cùng thành công, ít chuyện muộn phiền.

Ngoài ra, chuyện tình cảm hài hòa, ấm êm. Tam Hội cục giúp cho bạn liên tục nhận tin vui liên quan đến chuyện tình cảm. Một vài cử chỉ quan tâm nhỏ của bạn cũng đủ giúp cho người ấy ấm lòng.

Thần Tài gõ cửa vào nhà, 3 con giáp như 'cá chép lội ngược dòng hóa rồng', sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc ùa về nhà, phú quý hơn vạn người sau ngày 2/112025 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra tương đối “dễ thở” sau ngày hôm mai. Sự thông minh, cần cù và tinh thần trách nhiệm cao giúp người tuổi này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Con giáp này có thể nhận được nhiều tin vui liên quan tới phương diện tài chính trong ngày, song đừng vì thế mà cho phép bản thân tiêu xài một cách phung phí.

Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu cần quan tâm đến nhau nhiều hơn, có thể tranh thủ hâm nóng tình cảm trong ngày thứ Tư.

Thần Tài gõ cửa vào nhà, 3 con giáp như 'cá chép lội ngược dòng hóa rồng', sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc ùa về nhà, phú quý hơn vạn người sau ngày 2/112025 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

