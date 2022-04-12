Thần tài gõ cửa 6 tháng cuối năm 2022, các con giáp PHÚC PHẦN chỉ cần ngồi không TẬN HƯỞNG TÀI LỘC

Tâm linh - Tử vi 12/04/2022 20:37

Dự báo nửa cuối năm 2022, tài lộc của các con giáp này vô cùng dồi dào.

Tuổi Sửu

Theo tử vi, tuổi Sửu vốn cần cù, chăm chỉ. Một khi đã bắt tay vào làm việc gì, con giáp này nhất quyết sẽ theo đuổi đến cùng, dù gặp khó khăn, trắc trở cũng không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Tuổi Sửu cũng là một trong những con giáp mang số mệnh giàu sang. Những thứ mà con giáp này đạt được đều có thể do bản thân gây dựng từ hai bàn tay trắng. Nhờ vậy, sự nghiệp, thành công của tuổi Sửu đều rất vững chắc.

Trong 6 tháng cuối năm, cát tinh Thiên Tài nhập mệnh, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền tài dồi dào. Nhờ đó, tuổi Sửu không cần đau đầu vì tiền, cuộc sống trở nên thoải mái, vui vẻ hơn.

Tuổi Mùi

Năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Mùi gặp cục diện Tương Hại Thái Tuế, nửa đầu năm nay chắc hẳn bạn đã cảm nhận khá rõ những khó khăn bủa vây trập trùng, khiến bản thân không thể thoải mái phát huy hết khả năng của mình. 

Trong công việc, thường xuyên xuất hiện kẻ xấu, tiểu nhân, thị phi khiến bạn làm việc gì cũng không thể hoàn thành một cách suôn sẻ, thành tích trong nhóm luôn đội cuối bảng.

Hay cũng có người sứt đầu mẻ trán để đối phó với những kẻ cứ muốn kéo bước chân bạn lại, làm chậm bước tiến của bạn, khiến bạn chẳng thể vùng vẫy phát huy thỏa thích. 

Thần tài gõ cửa 6 tháng cuối năm 2022, các con giáp PHÚC PHẦN chỉ cần ngồi không TẬN HƯỞNG TÀI LỘC - Ảnh 1
Năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Mùi gặp cục diện Tương Hại Thái Tuế. Ảnh minh họa: Internet

May mắn thay, khổ tận cam lai, vận trình của những chú Dê sẽ có những thay đổi tích cực khá rõ ngay trong nửa cuối năm nay mà chẳng cần phải chờ đợi quá lâu.

Theo tử vi khoa học, Địa Giải cát tinh xuất hiện soi sáng tiền đồ của con giáp này trong 6 tháng cuối năm nay. Cơ hội chuyển mình đã bày ra sẵn trước mắt, chỉ cần bản mệnh làm tốt công việc của mình, khiêm tốn giữ mình, đừng kiêu căng tự phụ, hành xử khéo léo hơn một chút thì tự nhiên sẽ giảm thiểu rất nhiều rắc rối tới quấy rầy bạn.

Nhờ đó, sự nghiệp của những chú Dê sẽ thuận buồm xuôi gió, rất nhiều vấn đề khúc mắc trước đó bỗng tìm ra cách giải quyết hợp tình hợp lý, khơi thông thế bế tắc nhanh chóng. 

Đặc biệt, bạn có thể mong chờ những tin vui sẽ đến vào tháng 10 âm lịch nhờ cục diện Hợi Mùi Tam Hợp.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn thông minh, chịu khó, làm gì cũng tận tâm và rất trung thành.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, con giáp này bước vào cục diện Tam Hợp. Nhờ đó, tuổi Tuất làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp và tài vận đều tăng lên mạnh mẽ.

Tuổi Tuất sẽ tìm kiếm được các cơ hội kinh doanh, mang lại nguồn thu nhập lớn. Người làm công ăn lương cũng có sự phát triển tốt trong công việc.

Đặc biệt, đây là thời kỳ nhân duyên may mắn của con giáp này. Người độc thân hay là có đôi đều có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!!

ĐẦU XUÔI, ĐUÔI LỌT: Top các con giáp THUẬN LỢI TRONG CÔNG VIỆC, tiền tài cũng TĂNG THEO CẤP SỐ NHÂN trong ngày thứ 2 đầu tuần

ĐẦU XUÔI, ĐUÔI LỌT: Top các con giáp THUẬN LỢI TRONG CÔNG VIỆC, tiền tài cũng TĂNG THEO CẤP SỐ NHÂN trong ngày thứ 2 đầu tuần

Xin chúc mừng may mắn nhất ngày đầu tuần, 3 con giáp này sẽ có một ngày đầu tuần suôn sẻ, như ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 6 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền