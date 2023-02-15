Thần Tài cưng chiều ghi tên 3 con giáp vào sổ Lộc trong 3 ngày (16, 17 và 18/2): Luân phiên nhận lộc Thần Tài, trăm sự thuận lợi, vạn sự như ý, may mắn tột cùng, tiền đầy túi, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 15/02/2023 05:00

Đúng 3 ngày tới, 3 con giáp được Phúc Tinh cưng chiều, nhận “lộc” cao như núi Thái Sơn, tiền chất cao hơn đầu, sự nghiệp phát triển, tiền bạc rủng rỉnh.

 

Tuổi Dần

Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Thần Tài cưng chiều ghi tên 3 con giáp vào sổ Lộc trong 3 ngày (16, 17 và 18/2): Luân phiên nhận lộc Thần Tài, trăm sự thuận lợi, vạn sự như ý, may mắn tột cùng, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, con giáp này có vận trình suôn sẻ, làm đâu tháng đó. Tinh thần của tuổi Dần cũng thăng hoa, hỷ tín đến tới tấp. Những rắc rối sẽ được tuổi Dần nhanh chóng tháo gỡ. Nhìn chung, không có gì có thể ngăn cản bước chân của tuổi Dần tiến lên phía trước.

Tuổi Sửu

Xin chúc mừng tuổi Sửu vì bạn là con giáp may mắn trong thời gian này. Bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa.

Tử vi dự đoán, trên phương diện sự nghiệp, nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách thì bạn sẽ vừa tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá, vừa dần khẳng định được vị thế của mình.

Thần Tài cưng chiều ghi tên 3 con giáp vào sổ Lộc trong 3 ngày (16, 17 và 18/2): Luân phiên nhận lộc Thần Tài, trăm sự thuận lợi, vạn sự như ý, may mắn tột cùng, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các hoạt động cầu tài cũng diễn ra thuận lợi, nhờ vậy mà người kinh doanh buôn bán trở nên rủng rỉnh hơn hẳn. Trong thời gian này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc khiến bạn choáng ngợp. Hãy bình tĩnh để có thể cân nhắc xem đâu là cơ hội phù hợp nhất với mình.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Mùi là người có thái độ sống nghiêm khắc và cẩn trọng. Trước khi làm bất cứ việc gì, họ luôn thận trọng tính toán một cách cẩn trọng trước khi tiến hành.

Trong cuộc sống, con giáp này khá xuề xòa, giản dị nhưng cũng khá bảo thủ. Muốn thành công hơn, người tuổi này cần lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ người khác. Việc kiên trì học hỏi sẽ giúp con giáp này ngày một vững vàng trong công việc.

Thần Tài cưng chiều ghi tên 3 con giáp vào sổ Lộc trong 3 ngày (16, 17 và 18/2): Luân phiên nhận lộc Thần Tài, trăm sự thuận lợi, vạn sự như ý, may mắn tột cùng, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, người tuổi Mùi được dự đoán có tài vận vượng phát, đường thăng tiến rộng mở. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người đầu tư kinh doanh cũng nhận được cơ hội đầu tư tốt, giúp gia tăng lơi nhuận. Người tuổi Mùi còn có vận quý nhân vượng. Họ được người tốt giúp đỡ trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm nên sẽ thu về thành quả như mong đợi.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Hết khổ đến sướng, chỉ cần làm việc chăm chỉ 3 con giáp bước vào giai đoạn hưng thịnh sau ngày 14/2/2023, tài lộc nhảy vọt, tiền đếm không xuể, giàu có hơn năm ngoái

Hết khổ đến sướng, chỉ cần làm việc chăm chỉ 3 con giáp bước vào giai đoạn hưng thịnh sau ngày 14/2/2023, tài lộc nhảy vọt, tiền đếm không xuể, giàu có hơn năm ngoái

Dự đoán sau ngày này có 3 con giáp sau đón nhận tài lộc như diều gặp gió, bản mệnh vượng phát vì được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 16/2/2023 tu vi ngày 18/2/2023 tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 5 giờ 19 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 5 giờ 21 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 5 giờ 28 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 29 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 5 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay