Thần Tài chỉ mặt: 3 con giáp vượng phát, tài vận hanh thông, tài lộc tăng cao, tài khố ngày càng vượng, túi tiền tiến thẳng vào ngũ quan, sớm gặp tình duyên, cuộc sống rất mỹ mãn chỉ sau đêm ngày 10/7

Tuổi Dậu có cơ hội cải thiện đáng kể nguồn thu nhập. Không phải vất vả quá nhiều nhưng bản mệnh vẫn sẽ giành được những thứ mình muốn. Điều này sẽ giúp chất lượng cuộc sống của bản mệnh được cải thiện rõ ràng. Nhìn chung đường tài lộc khá sáng nên cơ hội không thiếu, quan trọng là bản mệnh có tận dụng hay không. Con giáp này cũng nên nhắc nhở bản thân bỏ cái tính được chăng hay chớ, làm ăn cẩu thả và thiếu kiên trì đi thì thu nhập sẽ còn dồi dào hơn nhiều.

Ngược lại, trên phương diện tình cảm, vợ chồng của tuổi Dậu có chút tranh cãi, bất đồng. Bát đũa còn có lúc xô nên vợ chồng đâu thể vẹn toàn, chỉ cần cả hai bao dung hơn với nửa kia thì mâu thuẫn nào cũng sẽ qua.

Tuổi Tuất đã có đôi có cặp nên học cách thông cảm với nửa kia của mình nhiều hơn, đừng bắt người ấy mãi nghe theo ý kiến của mình. Nếu có gì không hài lòng, bạn cũng nên chia sẻ thẳng thắn. Người độc thân không nên giữ những quan điểm tiêu cực về chuyện tình cảm. Bạn sợ rằng mọi người đến với mình không chân thành nên chẳng muốn giữ quan hệ với ai. Tuy nhiên, chính suy nghĩ đó khiến bạn bỏ lỡ lương duyên.



Thực Thần phù trợ, tình hình tài chính của bạn có những bước phát triển đáng mừng, nhờ vậy mà bạn không cần phải "thắt lưng buộc bụng" nữa. Các khoản đầu tư đúng đắn trước đó đang dần đem về lời lãi cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ sự hài hước và thân thiện mà bản mệnh nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp cũng như cấp trên. Nhờ vậy, con giáp này có nhiều mối quan hệ xã giao mang tới lợi ích cho sự nghiệp mình.

Vượng duyên với bản mệnh. Thủy sinh Mộc, đôi bên tình duyên hợp ý nên nhanh chóng phát triển mối quan hệ ngọt ngào hơn. Tình cảm vững chắc là nền tảng tốt để có cuộc sống hạnh phúc và bền lâu như người tuổi Hợi mong ước.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm