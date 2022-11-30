Thần Tài báo hai tiếng "ting ting" vào 11h trưa Thứ 6 ngày 2/12: 3 con giáp tình-tiền vượng phát, vươn lên đón lộc, nhận tài sản lớn, cuộc đời dệt gấm thêu hoa

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 11:00

Bắt đầu từ khung giờ này, 3 con giáp làm ăn như diều gặp gió, trúng số độc đắc, dù đang nghè cũng có thể làm giàu.

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu từ khung giờ này tài lộc hanh thông, vạn sự như ý, được Thần Tài chiếu cố, công việc hanh thông, tiến triển nhanh chóng, quý nhân bí mật giúp đỡ. Những người tuổi Dậu sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, làm giàu không chỉ thay đổi hoàn cảnh nghèo khó mà còn có cơ hội vươn lên dẫn đầu!

Thần Tài báo hai tiếng 'ting ting' vào 11h trưa Thứ 6 ngày 2/12: 3 con giáp tình-tiền vượng phát, vươn lên đón lộc, nhận tài sản lớn, cuộc đời dệt gấm thêu hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu khởi sắc khá tích cực. Bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì không lo không được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Chuyện tình cảm thì đôi bên đã hòa hợp với nhau. Trải qua khó khăn, bạn nhận ra ai là người luôn quan tâm và chăm sóc mình, từ đó quyết định dành cho đối phương một tình cảm tương tự.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp từ khung giờ này may mắn, bởi mọi việc đều diễn ra ổn định. Bạn không cần phải lo lắng về quá nhiều thứ diễn ra xung quanh mình, và như vậy là quá đủ để bắt đầu một năm mới thuận lợi rồi. Với kinh nghiệm của mình, bản mệnh hoàn toàn có đủ khả năng để kiểm soát tình hình, đồng thời là người cẩn trọng nên thấu tỏ mọi sự việc, tìm cách điều chỉnh kịp thời nếu có việc gì không đi đúng hướng.

Thần Tài báo hai tiếng 'ting ting' vào 11h trưa Thứ 6 ngày 2/12: 3 con giáp tình-tiền vượng phát, vươn lên đón lộc, nhận tài sản lớn, cuộc đời dệt gấm thêu hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này các mối quan hệ của con giáp tuổi Sửu khởi sắc, trong giao tiếp xã hội và tinh thần của bạn chính là thỏi nam châm thu hút người khác. Bạn khiến người khác nhớ đến mình và thật khó để cảm thấy nhàm chán khi ở bên cạnh bạn. Bách Việt chủ đào hoa mở ra vô vàn cơ hội tốt cho những ai đang độc thân, nhất là ai thầm thường trộm nhớ người nào thì hãy bật đèn xanh, bạn có thể sẽ nên duyên trong thời gian này đấy.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, tính cách của những người tuổi Mùi rất tốt, nhân hậu, luôn có cái nhìn sáng suốt và chính xác. Những phán đoán và lựa chọn họ đưa ra thường không làm bản thân và những người xung quanh thất vọng.

Con giáp này luôn để ý đến cảm xúc của người khác, không làm ai mếch lòng. Vì vậy họ sẽ được nhiều người yêu quý, và có được sự giúp đỡ của các quý nhân. Từ khung giờ này, con giáp tuổi Mùi sẽ thu được rất nhiều. Họ cũng có thể có được không gian phát triển tích cực trong và ngoài sự nghiệp.

Thần Tài báo hai tiếng 'ting ting' vào 11h trưa Thứ 6 ngày 2/12: 3 con giáp tình-tiền vượng phát, vươn lên đón lộc, nhận tài sản lớn, cuộc đời dệt gấm thêu hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này sẽ gặp được quý nhân, được cung cấp nguồn lực tốt hơn để phát triển. Con giáp này khám phá những cơ hội mới và làm cho cuộc sống của họ tốt hơn đáng kể. Mùa đông đến có nghĩa là những ngày tốt đẹp của con giáp tuổi Mùi sẽ không còn quá xa.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Hỷ Tinh độ mệnh 3 con giáp vào 18h tối Thứ 5 ngày 1/12: 3 con giáp may mắn không tả siết, tài lộc nở hoa rực rỡ, công danh chạm đỉnh vinh quang

Hỷ Tinh độ mệnh 3 con giáp vào 18h tối Thứ 5 ngày 1/12: 3 con giáp may mắn không tả siết, tài lộc nở hoa rực rỡ, công danh chạm đỉnh vinh quang

Đây là 3 con giáp tạm biệt xui xẻo, có được cuộc sống sung túc nhờ vào những vận may trong khung giờ này.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 2/12 tử vi 12 con giáp ngày 2/12 tu vi ngay 2/12

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông