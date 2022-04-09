Tết Đoan Ngọ (5/5ÂL), những con giáp này được THẦN PHẬT chở che, mọi sự hanh thông, MÙI tình tiền thênh thang, TUẤT bắt tay vào kế hoạch mới

Người làm công ăn lương thăng tiến nhanh chóng trong thời điểm này là bởi bạn giữ vững được tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, sau đó áp dụng kiến thức vào thực tế công việc để khẳng định năng lực, gây ấn tượng với cấp trên.

Với bản tính xông xáo, nhanh nhẹn, không sợ vất vả, luôn tin tưởng vào chính mình mà bạn ghi điểm ở nhiều phương diện, từ công danh sự nghiệp đến tài lộc và cả con đường tình duyên.

Với người kinh doanh, buôn bán hay làm chủ, cát tinh thúc đẩy khiến công việc làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió. Bạn phát hiện ra thêm nhiều không gian phát triển mới cho mình.

Với bản tính lương thiện, hay giúp đỡ những người xung quanh mà tuổi Ngọ luôn được Thần Phật che chở, làm gì cũng khá may mắn và thuận lợi. Nhờ những yếu tố thuận lợi trong sự nghiệp mà đường tài lộc của con giáp này cũng rực rỡ hơn hẳn. Ngoài thu nhập chính từ công việc hiện tại, bản mệnh còn có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, chứng khoán… mang tới nguồn tiền ổn định.

Tình duyên của con giáp này được hỗ trợ mạnh mẽ nhờ các mối quan hệ xã giao thuận lợi, đặc biệt là người độc thân dễ gặp được người ưng ý.

Các cặp đôi trong giai đoạn hẹn hò có thể tính chuyện trăm năm. Đáng chú ý, hai người nên tiến hành hỷ sự vào nửa đầu năm thì mọi việc sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Do được cát tinh phù trợ nên bạn làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành công, lại thêm tính chăm chỉ, trách nhiệm, bạn sẽ nhanh chóng ghi điểm trong mắt mọi người.

Hơn thế, với bản tính lương thiện, con giáp này đi đâu cũng như được Thần Phật đưa đường chỉ lối, tiến tới thành công là điều sớm hay muộn.

Với người làm công ăn lương, chỉ cần bạn chịu cố gắng thì ắt sẽ được tập thể ghi nhận công lao, chuyện thăng chức hay tăng lương cuối năm là điều không cần phải bàn cãi.

Với người làm ăn, kinh doanh, mọi việc diễn tiến thuận lợi ngoài mong đợi. Bản mệnh được quý nhân phù trợ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn mới, vì thế hãy luôn chủ động trong mọi lĩnh vực, đừng ngại giữ quan hệ với những người mới.

Con đường tình duyên của người tuổi Mùi khá bằng phẳng và thuận lợi. Tình cảm gia đình bản mệnh hài hòa, vợ chồng ít xung đột lớn, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng.

Tuổi Mùi độc thân vượng đào hoa. Nữ giới lan tỏa sức hút từ chính nét dịu dàng, chu đáo cũng như vẻ gọn gàng, tề chỉnh, nam giới chủ động hơn trong chuyện tình cảm, có thiện cảm với ai thì tìm cách giữ quan hệ với người đó.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm lý tưởng để người tuổi Tuất bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mà mình đã đặt ra từ trước. Con giáp kiên trì, chịu khó này nên cân nhắc việc hợp tác với người có cùng chí hướng để tỷ lệ thành công cao hơn.

Tất nhiên, trong quá trình thực hiện mục tiêu, khó khăn là khó tránh khỏi, nhưng về sau ắt có quý nhân đứng ra giúp đỡ, giúp bạn nhanh chóng thu hồi được vốn liếng, thậm chí đem về một nguồn thu dư dả.

Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, thậm chí có người được cấp trên đề bạt thăng tiến. Hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội hiếm có được và sẵn sàng để khẳng định giá trị của bản thân trong các công việc khó.

Người làm công ăn lương có cơ hội được tăng lương, thưởng nóng, trong khi đó người làm đầu tư, kinh doanh không còn quá phụ thuộc vào một nguồn thu như trước, nhờ thế mà bạn vừa nâng cao được chất lượng cuộc sống vừa có tiền bạc dư dả, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trên phương diện tình cảm, bạn nhận được sự chú ý của nhiều người, hãy tinh tường để nhận ra ai là người chân thành với mình hoặc nghe theo lời khuyên nhủ của những người giàu kinh nghiệm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.