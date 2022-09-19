Sóng gió đã qua, tháng 10 sắp tới, 3 con giáp này được ngọc hoàng ban lộc, phú quý giàu sang, tha hồ hưởng sung sướng, phúc phần

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 17:38

Chuẩn bị bước sang tháng 10 này, đặc biệt là những ngày đầu tháng, những con giáp này sẽ được thần tài ưu ái, tha hồ hưởng sung sướng, phúc phần.

Tuổi Tị

Chuẩn bị bước sang tháng 10 này, Chính Ấn soi đường chỉ lối cho người tuổi Tỵ có được những thành công trong công việc, bản mệnh có thể sẽ được cấp trên ưu ái và cất nhắc trong thời gian tới. Đó là thành quả mà bạn tự mình giành được, hãy cứ thoải mái đón nhận nhé.

Bản mệnh vốn là một người rất tài năng và bản lĩnh, nếu chịu đặt ra cho mình những đích đến tham vọng hơn, bạn chắc chắn sẽ có những bước thăng tiến vững chắc trong sự nghiệp. Đừng từ chối những cơ hội trước mắt mình.

Sóng gió đã qua, tháng 10 sắp tới, 3 con giáp này được ngọc hoàng ban lộc, phú quý giàu sang, tha hồ hưởng sung sướng, phúc phần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chuẩn bị bước sang tháng 10 này, cát khí từ cục diện Tý Thìn Bán Hợp giúp cho vận trình tài lộc của người tuổi Thìn trong ngày này tươi sáng hơn nhiều. Tiền bạc dồi dào nhờ chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, bản mệnh cũng gặp nhiều may mắn nên lợi nhuận thu về ngày càng cao.

Thiên Quan dự báo con giáp này sẽ khá đau đầu vì bị tiểu nhân quấy phá. Có vẻ như những thành công mà bạn đạt được khiến những kẻ xấu bụng ôm lòng đố kỵ và ghen ghét, tìm cách chiếm đoạt công sức hoặc ngáng trở con đường bạn đi.

Sóng gió đã qua, tháng 10 sắp tới, 3 con giáp này được ngọc hoàng ban lộc, phú quý giàu sang, tha hồ hưởng sung sướng, phúc phần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chuẩn bị bước sang tháng 10 này, đây là thời điểm may mắn của người tuổi Mùi. Họ làm đâu trúng mảnh ở đấy, không cần phải lo thiếu trước hụt sau. Bạn có tài xử lý công việc nên được cấp trên tin tưởng, giao cho nhiều dự án quan trọng. Bởi vậy, tiền cứ nhảy vào tài khoản của bạn rần rần. Càng chăm chỉ làm việc, bạn sẽ càng giàu có. Ước mơ nhà đẹp, xe sang không mấy chốc mà thực hiện được.

Đầu năm may mắn đủ đường, giữa năm ăn nên làm ra, cuối năm nằm trên đống vàng chính là lộc trời ban trong thời gian này dành cho Mùi.

Sóng gió đã qua, tháng 10 sắp tới, 3 con giáp này được ngọc hoàng ban lộc, phú quý giàu sang, tha hồ hưởng sung sướng, phúc phần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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