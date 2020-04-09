Số trời đã định, phụ nữ thuộc 3 con giáp này muốn nghèo cũng không được, cả đời giàu sang phú quý

Trời sinh phụ nữ tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù và chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Dẫu nếm trải không ít thất bại, bị vùi dập, hãm hại lắm phen nhưng con giáp bản lĩnh này vẫn kiên cường vượt qua tất cả, chiến thắng số phận một cách ngoạn mục.

Muốn nghèo cũng không được, càng về hậu vận càng sung túc an nhàn, hạnh phúc chính là phúc phần trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn hơn người này.

Đặc biệt, sau khi kết hôn nàng giáp vượng phu ích tử này còn được chồng nuông chiều như bà hoàng, hạnh phúc không ai sánh bằng.

Nhờ thế, càng về hậu vận con giáp may mắn này càng có nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Sau ngưỡng 30, thăng chức tăng lương, tiền về ngập két, đếm mãi không hết là những gì Sửu nắm chắc trong tay.

Con cái của Hợi cũng là những đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, luôn có đủ sự điềm tĩnh để tháo gỡ những khúc mắc, hiềm khích nên Hợi được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Rất nhiều đàn ông chỉ cần gặp Hợi một lần đã đắm say cả đời, dù có muốn cũng chẳng thể quên được.

Đào hoa, tài giỏi lại cực khôn khéo nhưng nàng giáp này chưa bao giờ có ý định dựa dẫm vào đàn ông để tiến thân. Họ cống hiến hết mình, nhạy bén với thời cơ và đầu tư khôn ngoan nên tiền đẻ ra tiền, muốn nghèo cũng chẳng được.

Cuộc sống hôn nhân của Hợi cũng khiến không ít người ngưỡng mộ bởi chồng của họ cũng tài năng, giỏi giang không hề thua kém vợ. Con cái của Hợi cũng là những đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh.

Sau ngưỡng 35, dù làm công hay làm chủ con giáp giàu sang này cũng có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Mão

Hiền lành, ít nói nhưng có trái tim nhân hậu, bao dung nên Mão đi đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ. Rất nhiều đại gia đã ngỏ lời chở che, bảo bọc nhưng nàng Mão vẫn quyết từ chối vì không muốn sống bám vào bất cứ ai.

Sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ cực nhưng với ý chí quật cường, sự nhạy bén của mình Mão vẫn có thể vươn lên đổi đời, có bạc tỷ trong tay ngay từ thuở độc thân.

Sau ngưỡng 35, dù làm công hay làm chủ con giáp giàu sang này cũng có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ với nhà cao cửa rộng, nửa đời còn lại chỉ việc rung đùi hốt bạc.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.