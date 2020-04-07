3 con giáp là con cưng của trời, nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 07/04/2020 17:14

Trong 30 ngày tới, nhờ được trời Phật thương yêu, quý nhân nâng đỡ những con giáp may mắn này sẽ có tiền chất chật két, tiêu mãi không hết khiến ai cũng hờn.

Khổ tận cam lai, trong 30 ngày tới thần tài liên tục gõ cửa sẽ giúp 3 con giáp may mắn nhất đời này làm ăn thịnh vượng, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục.

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Dậu là con giáp may mắn ngút trời, tiêu xài thả ga cũng không cạn ví - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều khéo léo, chu đáo và vô cùng cẩn thận trong mọi việc. Thế nên, con giáp may mắn này được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp nể trọng. Càng chí thú làm ăn, hăng say làm việc Dậu càng có tiền tiêu rủng rỉnh.

Trong 30 ngày tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Dậu sẽ có cát khí cực vượng, tiền ùn ùn chui vào túi. Khổ tận cam lai, hỷ sự ập vào nhà sẽ giúp Dậu trở thành con giáp giàu có ngút trời, tiêu xài thả ga cũng không cạn ví.

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Càng về cuối tháng Mão càng ăn nên làm ra, sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người hiền lành, nhân hậu lại hay làm việc thiện nên Mão tích được rất nhiều công đức. Hơn cả, họ còn khéo léo trong đối nhân xử thế, khiến ai gặp cũng yêu thương quý mến, hết lòng nâng đỡ trong cuộc sống và công việc.

Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng bước sang tháng 4/2020 con giáp giàu sang này sẽ quơ tay là có tiền, đếm mãi cũng không hết. Càng về cuối tháng Mão càng ăn nên làm ra, sung túc đủ đầy.

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Tuất hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón cơn mưa tài lộc ập xuống đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp chân thành, có trách nhiệm và dám dấn thân trong công việc. Khi người khác thấy khó khăn mà chùn bước thì con giáp này vẫn gan lì tiến về phía trước. Nhờ thế, họ đạt được những thành quả đáng tự hào trong sự nghiệp, có của ăn của để khá sớm.

Khổ tận cam lai, trong 30 ngày tới nhờ được thần tài rót lộc vào nhà Tuất sẽ có thu nhập tăng đột biến, đếm sái tay cũng không xuể. Từ giữa tháng 4 trở đi, Tuất hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón cơn mưa tài lộc ập xuống đầu.

 (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Phát hờn với 3 con giáp có tiền tiêu rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy trong 15 ngày tới

Phát hờn với 3 con giáp có tiền tiêu rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy trong 15 ngày tới

Nhờ phúc phần trời cho, bề trên nuông chiều nên 3 con giáp giàu có này sẽ đếm tiền sái tay, phải mua thêm két sắt để chứa mới xuể.

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