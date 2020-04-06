Top 3 con giáp lộc lá xung thiên, ung dung hưởng phúc trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 06/04/2020 15:16

Khổ tận cam lai, sau những khó khăn cơ cực 3 con giáp may mắn này sẽ nhanh chóng đổi đời, kiếm được bộn tiền, giàu sụ trong 49 ngày tới.

Được quý nhân thương yêu, thần tài chấm số đỏ nên 3 con giáp may mắn này sẽ có tài lộc dồi dào, giàu sang sung túc khiến ai cũng hờn trong 49 ngày tới.

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Càng về cuối tháng 4 con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, đổi đời ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Mùi

Mùi là người tinh tế, sống tình cảm và khéo léo trong ứng xử, giao thiệp nên từ cấp trên, đồng nghiệp đến đối tác đều quý mến họ. Nhờ thế, sự nghiệp của Mùi thuận lợi trăm bề, thăng quan tiến chức ầm ầm khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 49 ngày tới Mùi sẽ có khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Làm đâu thắng đó, một vốn bốn lời chính là phúc phần con giáp giàu có này nắm chắc trong tay. Càng về cuối tháng 4 Mùi càng ăn nên làm ra, đổi đời ngoạn mục.

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Hợi ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, chỉ việc rung đùi hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi dĩ hòa vi quý, điềm đạm và nhìn xa trông rộng. Họ có trách nhiệm trong công việc, không ngừng nỗ lực vươn lên nên dù chẳng có ai nâng đỡ Hợi vẫn công thành danh toại, dư sức làm giàu từ hai bàn tay trắng.

Bước vào tháng 4/2020 Hợi sẽ bước vào những ngày may mắn nhất của mình. Những khúc mắc trong công việc sẽ được giải quyết triệt để, mở đường cho Hợi ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, chỉ việc rung đùi hốt bạc.

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Tiền ùa vào nhà, đếm mãi không hết, đời sang trang mới là lá số tử vi của Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Tỵ

Là con giáp tài giỏi, khôn ngoan và có gan làm giàu nên người tuổi Tỵ chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước thất bại. Càng khó khăn, cơ cực họ càng vươn lên mạnh mẽ để có được những gì mình khát khao. Thế nên, càng về hậu vận con giáp bản lĩnh này càng lắm của nhiều tiền, nhà xe có đủ ở ngưỡng 40.

Đặc biệt, trong 49 ngày tới nhờ có trời Phật thương yêu, bề trên nâng đỡ Tỵ sẽ tha hồ đón cơn mưa tài lộc. Tiền ùa vào nhà, đếm mãi không hết, đời sang trang mới là lá số tử vi của Tỵ.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảm, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi tháng 4/2020: 3 con giáp được thần tài chấm số đỏ, làm đâu thắng đó, đếm tiền mỏi tay

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Ai khổ mặc ai, riêng 3 con giáp may mắn nhất tử vi tháng 4/2020 này sẽ tha hồ hái lộc, tình tiền viên mãn, cứ thế mà giàu khiến ai nấy đều trầm trồ thán phục.

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