3 con giáp đón lộc trời cho, phú quý ập xuống đầu trong 14 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 05/04/2020 05:30

Ai cũng phát hờn với 3 con giáp may mắn ngút trời này bởi không chỉ gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà, họ còn có vận tài lộc đỏ như son trong 14 ngày tới.

Sách tử vi chỉ rõ, trong 14 này tới những con giáp may mắn sau sẽ có tiền tài hanh thông, làm ăn thuận lợi, làm một hưởng mười khiến ai cũng ngỡ ngàng.

con giap may man 1
Con giáp may mắn này sẽ kinh doanh vượng phát, tiền bạc dồi dào, tha hồ ăn sung mặc sướng. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sự chân thành, chăm chỉ và khéo léo trong đối nhân xử thế chính là chìa khóa mang lại thành công cho người tuổi Sửu. Đây là lý do vì sao dù lớn lên trong nghèo khó, không có ai đỡ đần nhưng Sửu vẫn tự biến mình trở thành con giáp giàu có ngút trời, tiêu tiền khỏi nghĩ.

Dù đã sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ nhưng Sửu không hề lên mặt với đời, càng không hống hách với người. Thế nên, con giáp này được quý nhân thương yêu, thần tài nuông chiều nên liên tục tạo cơ hội để họ kinh doanh vượng phát, tiền bạc dồi dào, tha hồ ăn sung mặc sướng.

con giap may man 2
Chỉ cần chớp lấy thời cơ con giáp giàu sang này sẽ có tiền chất chật nhà, tiêu mãi không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đứng đầu danh sách 12 con giáp nên ai cũng phải kiêng dè sự khôn ngoan, thông minh và nhanh nhẹn của người tuổi Tý. Chẳng những dám thử thách bản thân, can trường vực dậy từ thất bại Tý còn là người có tài kinh doanh, nhạy bén với thời cuộc.

Trong 14 ngày tới, Tý sẽ có khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Đừng chần chừ, cũng đừng do dự bởi chỉ cần chớp lấy thời cơ con giáp giàu sang này sẽ có tiền chất chật nhà, tiêu mãi không hết. Chẳng những thế, Tý còn có tình duyên ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngập tràn.

con giap may man 3
Nhờ được cát tinh chiếu mệnh nên 14 ngày tới Ngọ sẽ tha hồ hái lộc trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sáng tạo, dám nghĩ dám làm và vô cùng trách nhiệm trong công việc nên Ngọ thăng tiến nhanh chóng, được cấp trên hết lòng tin tưởng. Thế nên, con đường sự nghiệp của Ngọ vô cùng thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Nhờ được cát tinh chiếu mệnh nên 14 ngày tới Ngọ sẽ tha hồ hái lộc trời cho. Làm một hưởng mười, cứ bước chân ra tới ngõ là tiền ập xuống đầu chính là phúc phần mà con giáp chăm chỉ, khôn ngoan này xứng đáng thụ hưởng.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp được TRỜI BAN PHÚ QUÝ, tiền vàng ngập nhà trong nửa đầu năm 2020

3 con giáp được TRỜI BAN PHÚ QUÝ, tiền vàng ngập nhà trong nửa đầu năm 2020

Nhờ được trời Phật thương yêu, quý nhân phù trợ nên 3 con giáp giàu có này sẽ có nửa đầu năm 2020 phú quý phát tài, tiền ùa vào nhà ào ào như thác.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu sang con giáp giàu có Canh Tý 2020

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két