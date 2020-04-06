Tử vi tháng 4/2020: 3 con giáp được thần tài chấm số đỏ, làm đâu thắng đó, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 06/04/2020 05:30

Ai khổ mặc ai, riêng 3 con giáp may mắn nhất tử vi tháng 4/2020 này sẽ tha hồ hái lộc, tình tiền viên mãn, cứ thế mà giàu khiến ai nấy đều trầm trồ thán phục.

Khổ tận cam lai, những tháng đầu năm khá khó khăn nhưng bước sang tháng 4/2020 những con giáp may mắn này sẽ có tài lộc thăng hoa, làm đâu thắng đấy, cứ thế mà giàu.

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Con giáp may mắn này sẽ làm ăn một vốn bốn lời, thu về khối lợi nhuận khổng lồ  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là con giáp hiền lành, điềm đạm và sống nghĩa tình. Họ sẵn lòng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình mà không hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền. Thế nên, càng về hậu vận con giáp thiện lương này càng tích được nhiều công đức, phúc phần tề tựu.

Tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, chỉ cần bước chân vào tháng 4 đời Hợi sẽ sang trang mới. Cơ hội kiếm tiền ập vào nhà, làm ăn một vốn bốn lời, thu về khối lợi nhuận khổng lồ chính là những gì con giáp giàu có nhất tháng này nắm chắc trong tay.

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Tháng 4/2020, con giáp giàu sang này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nổi tiếng là con giáp bản lĩnh, khôn ngoan và có gan làm giàu nên ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp người tuổi Dần đã gặt hái được những thành quả đáng tự hào. Càng chông gai thử thách con giáp tài năng này càng thăng chức tăng lương, tiền tài dồi dào.

Tháng 4/2020, con giáp giàu sang này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Cấp trên cất nhắc, trọng dụng và tạo mọi điều kiện để phát triển nên Dần sẽ kiếm tiền dễ dàng, cứ vơi lại đầy, đếm mãi không hết.

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Không chỉ tháng 4/2020 mà cả năm nay Ngọ sẽ ngập trong biển tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn chính là lá số tử vi của người tuổi Ngọ trong tháng 4 này. Thế nên, Ngọ đừng quá bận tâm vì những chuyện đã qua, cũng đừng vì tiểu nhân hãm hại mà đánh mất niềm tin vào cuộc sống.

Những va vấp trong quá khứ chính là bài học đắt giá để Ngọ hiểu hơn về tình người, về cách đối nhân xử thế. Nếu đối phương đã tệ bạc bạn hãy tránh xa, với những người đã thật tâm đối đãi với mình bạn hãy dùng chính sự tử tế ấy để đáp lại. Không chỉ tháng 4/2020 mà cả năm nay Ngọ sẽ ngập trong biển tiền.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ được trời Phật thương yêu, quý nhân phù trợ nên 3 con giáp giàu có này sẽ có nửa đầu năm 2020 phú quý phát tài, tiền ùa vào nhà ào ào như thác.

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