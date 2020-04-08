Sau rằm tháng 3, top con giáp này sẽ thoát kiếp nghèo hèn, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 08/04/2020 14:58

Số trời đã định, sau rằm tháng 3 những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, làm một hưởng mười, phát tài phát lộc khiến ai cũng ganh tỵ.

Càng về cuối năm 4 con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, công việc hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

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Hợi sẽ thăng tiến ngoạn mục, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể số tiền mà mình kiếm được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp dĩ hòa vi quý, biết cách đối đãi với đời, cư xử với người nên ai cũng quý mến, thương yêu. Được thần tài gọi tên nên sau rằm tháng 3 con giáp giàu có này sẽ dễ dàng vượt qua khốn khó, quơ tay là có tiền khiến ngay chính họ cũng phải ngạc nhiên.

Càng về cuối năm Canh Tý 2020 Hợi càng bản lĩnh, ngoan cường và dám nghĩ dám làm. Nhờ thế, Hợi sẽ thăng tiến ngoạn mục, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể số tiền mà mình kiếm được.

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Khổ tận cam lai, sau rằm tháng 3 con giáp giàu sang này sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sau những khó khăn, thử thách và cả những hiểu lầm không đáng có giờ đây Dần đã có thể rũ sạch vận đen, vươn lên đổi đời. Tiểu nhân đã từng hãm hại, chơi xấu Dần sẽ phải trả giá cho sự tàn ác, vô lương tâm của mình bằng luật nhân quả.

Khổ tận cam lai, sau rằm tháng 3 con giáp giàu sang này sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc. Được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng nên thăng chức tăng lương, công danh rộng mở là những gì Dần nắm chắc trong tay.

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Chẳng những thoát kiếp nghèo khó, Dậu còn trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền sau rằm tháng 3 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cát tinh chiếu mệnh, quý nhân tương trợ nên người tuổi Dậu sẽ có tình tiền viên mãn, vận đỏ như son. Nếu đang thầm thương trộm nhớ ai thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Dậu nói lên tiếng lòng của mình. Dám chắc, bạn sẽ nhận được câu trả lời như ý.

Về tài vận, Dậu sẽ có tiền tài như ý, những khúc mắc trong công việc sẽ được giải quyết triệt để. Chẳng những thoát kiếp nghèo khó, Dậu còn trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền sau rằm tháng 3.

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Từ tháng 4/2020 con giáp may mắn này sẽ có bạc tiền rủng rỉnh, tiêu mãi không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, nhanh nhẹn lại đa mưu túc trí nên người tuổi Thân sớm gặt hái những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vì thành công quá sớm, dễ dàng có được thứ mình muốn nên Thân không hề trân trọng những gì mình đạt được. Sự ỷ lại, lười nhác đã khiến họ phải trả giá đắt.

Sau những chông chênh, khốn khó giờ đây Thân đã hiểu được bài học của sự thành công, đã biết chí thú làm ăn để lấy lại những gì đã mất. Từ tháng 4/2020 con giáp may mắn này sẽ có bạc tiền rủng rỉnh, tiêu mãi không hết.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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