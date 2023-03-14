Sở hữu số điện thoại kết thúc bằng 1 trong 3 con số này kiểu gì cũng sớm Phát Tài đổi đời, lộc lá như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 14/03/2023 19:40

Những người có số cuối của điện thoại di động như sau được Thần tài chiếu cố nhất, tài lộc dồi dào, thu thập tiền từ mọi hướng

Nhiều người vẫn nói “người tính không bằng trời tính”, vận may đến với con người hoàn toàn phụ thuộc vào chữ “duyên”. Mặc dù số điện thoại của bạn chỉ là một dãy số, nhưng trong tướng số học, mỗi con số đều có thể mang lộc. Những người có số cuối của điện thoại di động như sau được Thần tài chiếu cố nhất, tài lộc dồi dào, thu thập tiền từ mọi hướng.

1. Số cuối là số 3

Số cuối của số điện thoại di động là 3, tượng trưng cho toán học và khoa học rơi vào thổ ngũ hành, bao trùm vạn vật, có thể nuốt vàng sinh vàng. Người dùng số điện thoại như vậy sẽ có vận mệnh hanh thông, con đường giàu sang dài rộng. Ngoài việc được thăng chức tăng lương, còn có nhiều của cải, năm nay quan lộc và phú quý đều là làm ăn phát đạt, được sếp coi trọng, có quý nhân giúp đỡ, vượt qua thăng trầm sẽ gặp vận may như vàng.

Tài lộc, thăng tiến đều đều, sự nghiệp sẽ càng ngày càng suôn sẻ. Cuộc sống phát triển tốt đẹp, tài vận dồi dào, có thể có nhiều kênh để tiền đến, trong tương lai sẽ thu được rất nhiều của cải, có thể trở thành người giàu có và có được một cuộc sống tốt đẹp.

Sở hữu số điện thoại kết thúc bằng 1 trong 3 con số này kiểu gì cũng sớm Phát Tài đổi đời, lộc lá như thác đổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Số cuối là số 8

Số cuối cùng của số điện thoại di động là 8, có thể "khóa" kho bạc của một người, khóa tiền và không cho nó rò rỉ ra ngoài, không thất thoát chút nào.

Bởi ngũ hành của số 8 thuộc kim, tương thích nhất với thời tiết năm nay, trời và đất kết hợp thành mặt trời và mặt trăng, người sử dụng số điện thoại di động như vậy không chỉ có vận thế viên mãn, tài lộc trong năm nay mà còn lâu dài. Nếu số điện thoại di động của bạn kết thúc bằng 8, bạn nên trân trọng số hiện tại của mình. Phải biết rằng dưới sự phù hộ của con số này, chủ nhân của chiếc điện thoại di động sẽ thuận lợi hơn trong mọi việc, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ, thậm chí còn vô hình thu hút được rất nhiều quý nhân nhờ sự giúp đỡ và hướng dẫn của đối phương, họ có thể thực hiện các dự án khởi nghiệp. Việc đầu tư và quản lý táo bạo sẽ mở ra một tương lai tươi sáng cho bản thân, đồng thời khả năng kiếm tiền cũng được cải thiện rất nhiều.

Sở hữu số điện thoại kết thúc bằng 1 trong 3 con số này kiểu gì cũng sớm Phát Tài đổi đời, lộc lá như thác đổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Số cuối là số 9

Những người có số điện thoại kết thúc bằng số 9 đặc biệt ưa mạo hiểm, thích cái mới và ghét cuộc sống trùng lặp. Những người như vậy có đầy ý thức đổi mới và có thể mở ra những lĩnh vực mới của riêng họ thông qua những nỗ lực không ngừng của chính họ. Nếu bạn có thể duy trì cảm xúc cao độ của mình, trong tương lai, cuộc sống sẽ ngày càng thoải

mái, tiền bạc sẽ tích lũy ngày càng nhiều, cuộc sống sẽ dần đi đúng hướng, tương lai sẽ tươi sáng.

Ngoài ra, những người có số điện thoại di động kết thúc bằng số 9 không chỉ tràn đầy may mắn mà còn có thể chia sẻ may mắn của mình với những người xung quanh và được người khác yêu mến. Số 9 vốn là con số giúp mang lại phú quý, tài lộc, đặc biệt là ở cuối số điện thoại di động, càng sống lâu càng gặp nhiều may mắn. Năm nay, người nào có số 9 là số điện thoại cuối sẽ gặp vận may trước sau là thăng quan tiến chức, tài lộc thuận buồm xuôi gió, dễ thăng chức, tăng lương, thoát nghèo làm giàu. Cuộc đời từ nay sang một trang mới chỉ có giàu sang và hạnh phúc.

Sở hữu số điện thoại kết thúc bằng 1 trong 3 con số này kiểu gì cũng sớm Phát Tài đổi đời, lộc lá như thác đổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Từ khóa:   phong thủy số điện thoại may mắn tâm linh

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