Sau ngày Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), 3 con giáp vận ĐỎ hơn trúng số độc đắc, tiền về đầy tay, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 20/06/2023 15:24

Tử vi dự đoán, sau ngày Tết Đoan Ngọ, top 3 con giáp đỏ hơn trúng số độc đắc, tiền về đầy túi. Hãy xem bạn có thuộc trong số những con giáp may mắn dưới đây không nhé!

Tuổi Tý

Sau ngày Tết Đoan Ngọ, người tuổi Tý sẽ đón chào thời gian thực sự rực rỡ với nhiều thành công, tiền bạc, lộc lá về như thác đổ. Con giáp này không phải lo lắng quá nhiều bởi tài vận ổn định, các nguồn thu vẫn được duy trì đều đặn, không thiếu tiền tiêu.

Để cuộc sống sung túc không thiếu thốn, con giáp này cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm. Dù kiếm được nhiều tiền đấy nhưng phải chi tiêu hợp lý để không bị rỗng túi. Nếu biết cách tính toán từng khoản thu, tuổi Tý sẽ tích cóp được một khoản tiền kha khá để tích lũy cho tương lai.

Sau ngày Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), 3 con giáp vận ĐỎ hơn trúng số độc đắc, tiền về đầy tay, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người cầm tinh con mèo có tính cách nhanh nhẹn, hiền lành và tử tế. Trong công việc, dù lớn hay nhỏ, họ luôn là người có trách nhiệm và được đồng nghiệp yêu thương, quý nhân sẵn lòng giúp đỡ. Thời gian qua, con giáp này có thể đã phải trải qua khá nhiều khó khăn vất vả.

Tuy nhiên, sau ngày Tết Đoan Ngọ, vận may đang đến rất gần với tuổi Mão. Con giáp sẽ có nhiều bước tiến lớn trong sự nghiệp, thu nhập cũng tăng cao giúp bạn không phải suy nghĩ nhiều về tài chính. Ngoài ra, nhờ sự nâng đỡ của quý nhân phù trợ, vận trình của tuổi Mão sẽ vô cùng thuận lợi.

Sau ngày Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), 3 con giáp vận ĐỎ hơn trúng số độc đắc, tiền về đầy tay, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn có tính siêng năng, cần cù. Trong cuộc sống, họ có thể gặp nhiều khó khăn nhưng sẽ không bao giờ đầu hàng mà luôn nỗ lực vươn lên. Sau ngày Tết Đoan Ngọ, vận trình công danh, sự nghiệp của con giáp tuổi Dậu sẽ có những thay đổi bất ngờ, bứt phá thành công "một bước lên tiên".

Con giáp này luôn được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên kiếm được nhiều cơ hội đổi đời. Dù có gặp khó khăn gì, tuổi Dậu cũng sẽ nhanh chóng vượt qua để thu về quả ngọt. Người cầm tinh con gà sẽ liên tục nhận được tin vui, cuộc sống và công việc đều thăng hoa.

Sau ngày Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), 3 con giáp vận ĐỎ hơn trúng số độc đắc, tiền về đầy tay, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Đúng ngày 29/4, 30/4 âm lịch, 3 con giáp may mắn sống trong nhung lụa, sung sướng như Tiên, có duyên với tiền bạc, của ăn của để chất đầy nhà

Đúng ngày 29/4, 30/4 âm lịch, 3 con giáp may mắn sống trong nhung lụa, sung sướng như Tiên, có duyên với tiền bạc, của ăn của để chất đầy nhà

Không chỉ công việc, tài chính mà cả đường tình duyên của 3 con giáp này trong ngày 29/4, 30/4 âm lịch đều rất khởi sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 1/5 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi tháng 5 âm tử vi 12 con giáp con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'