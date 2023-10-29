Sau ngày Rằm tháng 9 âm lịch: Lộc về trước ngõ, 3 con giáp tiền nhiều vô tận, may mắn bạt ngàn, thu vàng hút bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 29/10/2023 18:12

Theo tử vi dự đoán có 3 con giáp được Thần Tài phù trợ nên con đường công danh sự nghiệp khá hanh thông sau ngày Rằm tháng 9 âm lịch.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi cho biết, sau ngày Rằm tháng 9 âm lịch, những người tuổi Ngọ dù bây giờ bạn đang trong hoàn cảnh khó khăn thế nào thì bạn cũng sẽ đạt được vận trình ổn định. Thậm chí càng ngày càng tăng tiến vượt bậc, nhất là về đường tài lộc vô cùng viên mãn khiến ai cũng vô cùng ghen tị với bạn.

Đây chính là khoảng thời gian cực kỳ may mắn có được sẽ giúp bạn dễ dàng tiến đến với mục tiêu đã định. Họ được quý nhân phù trợ nên rất may mắn và gặp nhiều phúc lành. Sau những kinh nghiệm tích lũy, thời gian này họ sẽ rút kinh nghiệm biến nó thành những lợi ích hữu, giúp ích cho việc kiếm tiền và phát triển sự nghiệp.

Sau ngày Rằm tháng 9 âm lịch: Lộc về trước ngõ, 3 con giáp tiền nhiều vô tận, may mắn bạt ngàn, thu vàng hút bạc đầy tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thông minh, hiền lương lại được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình, hoạnh tài nhiều vô kể khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị. Bản mệnh vốn có tính cách tốt bụng, không tham lam danh lợi, hào phóng và không quan tâm đến người khác nói gì.

Tử vi cũng cho thấy, sau ngày Rằm tháng 9 âm lịch, tuổi Tuất sẽ có con đường tài lộc thực sự có những bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tích cực. Thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn cả công việc chính cũng như nghề tay trái. Tuất hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận vận may đến lũ lượt nhé!

Sau ngày Rằm tháng 9 âm lịch: Lộc về trước ngõ, 3 con giáp tiền nhiều vô tận, may mắn bạt ngàn, thu vàng hút bạc đầy tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Có lẽ bạn không biết, sau ngày Rằm tháng 9 âm lịch, tuổi Mùi chính là 1 trong những con giáp phát tài nhờ việc tận dụng được lợi thế sẵn có của mình đấy. Trong thời gian này, con giáp tuổi Mùi có cát tinh nhập mệnh nên có thể dễ dàng cải thiện được vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc.

Tuổi Mùi sẽ cực kỳ may mắn về tài lộc, thu nhập của con giáp này sẽ tăng cao gấp bội, muốn nghèo cũng khó ấy chứ. Mọi việc của Mùi hanh thông nhờ có quý nhân phù trợ giúp cho sự nghiệp phát triển thuận lợi, vận may lớn nhỏ liên tiếp đổ về phúc lộc càng nhiều.

Sau ngày Rằm tháng 9 âm lịch: Lộc về trước ngõ, 3 con giáp tiền nhiều vô tận, may mắn bạt ngàn, thu vàng hút bạc đầy tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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