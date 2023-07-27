Sau ngày mai, thứ Sáu 28/7/2023, 3 con giáp trúng đậm lộc trời, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc chảy vào túi ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 27/07/2023 12:55

3 con giáp trúng đậm lộc trời, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc chảy vào túi ầm ầm sau ngày 28/7/2023.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn. Được Chính Ấn chiếu mệnh, người tuổi này dù đang đi làm hay đi học đều “thuận buồm xuôi gió”. Ngoài ra, sự thông minh và tinh thần trách nhiệm cao giúp bản mệnh tìm thấy được những cơ hội mới. Tam Hợp xuất hiện bất ngờ giúp con đường kinh doanh của người tuổi này thêm hanh thông, từ đó cải thiện nguồn tài chính đáng kể. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên khả quan. Tính cách thân thiện và hòa đồng của bạn với mọi người giúp mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình càng thêm khăng khít, vui vẻ. 

Sau ngày mai, thứ Sáu 28/7/2023, 3 con giáp trúng đậm lộc trời, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc chảy vào túi ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tương đối ổn định. Đây là một ngày làm việc dễ chịu đối với người tuổi này do hai hành Thổ tương hòa. Bên cạnh đó, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng tiến triển tốt đẹp nên mang tới môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo. Vì được Chính Tài trợ mệnh nên đây chính là thời điểm thích hợp để con giáp này làm giao để nâng cao nguồn thu nhập hiện tại. 

Vận trình tình cảm không đáng lo. Có vẻ như bạn luôn nhận được vô vàng yêu thương từ những người xung quanh. Đặc biệt là nữ độc thân được yêu chiều còn nam độc thân có chính kiến hơn vào lựa chọn của mình.

Sau ngày mai, thứ Sáu 28/7/2023, 3 con giáp trúng đậm lộc trời, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc chảy vào túi ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ tương đối ổn thỏa. Đây là khoảng thời gian mà người tuổi này nhận được sự ủng hộ, hợp tác với mọi người nhiều hơn bình thường. Không chỉ dành lời khen mà còn thừa nhận rằng bản mệnh đã nỗ lực rất nhiều mới có được như ngày hôm nay. 

Vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc. Trong ngày hai hành Thổ tương hòa, những khúc mắc bấy lâu nay giữa bạn và người ấy đều nhanh chóng được tháo gỡ. Song song đó, người độc thân có thể sẽ phải lòng với người nào đó ngay từ lần gặp đầu tiên. 

Sau ngày mai, thứ Sáu 28/7/2023, 3 con giáp trúng đậm lộc trời, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc chảy vào túi ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 27/7/2023, trúng đậm lộc trời, gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý, trở thành đại gia

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 27/7/2023, trúng đậm lộc trời, gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý, trở thành đại gia

3 con giáp trúng đậm lộc trời, gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý, trở thành đại gia vào đúng ngày 27/7.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Ngoại tình 49 phút trước
Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 2 giờ 34 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'