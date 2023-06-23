Sau ngày mai, thứ Bảy 24/6/2023, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài lũ lượt kéo về nhà

Tâm linh - Tử vi 23/06/2023 19:51

3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài lũ lượt kéo về nhà sau ngày 24/6/2023.

Tuổi Dần

Vận quý nhân của người tuổi Dần rất vượng phát. Do đó, con giáp may mắn này luôn gặp may mắn trong mọi mặt của cuộc sống từ công việc, thu nhập, tình cảm và sức khỏe. Đồng thời, được quý nhân dẫn đường chỉ lối, bạn tạo nên nhiều đột phá, nhanh chóng có được cơ hội để mở rộng, phát triển sự nghiệp, tạo tiền đề vững chắc cho sự thăng tiến trong tương lai.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ có bước tiến đặc biệt. Những ai đang còn độc thân có cơ hội tìm được một nửa của mình, hoặc đón nhận lời tỏ tình từ người mới quen. Tình cảm vợ chồng của bạn cũng ngày càng nồng nàn, thắm thiết nhờ nỗ lực vun vén tình cảm từ hai phía.

Sau ngày mai, thứ Bảy 24/6/2023, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài lũ lượt kéo về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người thuộc con giáp này có nhiều cơ hội phát tài bởi vì bạn có Thần Tài che chở và bảo hộ. Công việc của bản mệnh lúc này khá tốt, mọi việc diễn ra theo kế hoạch ban đầu mà bạn đã đề ra, không có khó khăn gì là bạn không thể giải quyết miễn là bạn dành đủ thời gian tập trung.

Vận trình tình cảm của bạn có phần hanh thông, suôn sẻ hơn trước. Nhờ vậy mà bản mệnh luôn cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn nhiều. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ, các cặp vợ chồng vui vẻ, hòa thuận bên nhau.

Sau ngày mai, thứ Bảy 24/6/2023, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài lũ lượt kéo về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Những dự định ấp ủ trong thời gian qua của bạn sẽ bước vào giai đoạn triển khai, ổn định và thậm chí là sinh lời. Với những nỗ lực ngày đêm không biết mỏi mệt, bạn đã đến lúc thu nhặt được những kết quả tương xứng. Ngoài ra, khả năng giao tiếp tài tình đem đến cho những người làm ngoại giao một ngày vô cùng rực rỡ.

Chuyện tình cảm của bạn với đối phương vô cùng hòa hợp khi cả hai luôn tìm cách thấu hiểu lẫn nhau. Những người độc thân có thể gặp cơ may tốt để hẹn hò, những cặp đôi có thể thăng hoa hơn trong tình yêu.

Sau ngày mai, thứ Bảy 24/6/2023, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài lũ lượt kéo về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 1 giờ 43 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 3 giờ 13 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy