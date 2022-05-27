Sau ngày mai (28/5), vận mệnh rưc sáng, những con giáp sau 'hốt rổ bạc núi vàng', tài lộc kéo tới ầm ầm, hy sự liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 27/05/2022 12:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "hốt rổ bạc núi vàng", tài lộc kéo tới ầm ầm, hy sự liên tiếp sau ngày 28/5.

Tuổi Sửu 

Con giáp may mắn này được sao Tinh Tú chiếu mệnh nên làm gì vận cũng đỏ như son sau ngày 28/5. Đặc biệt bản mệnh có cơ hội được cất nhắc trong công việc, việc thăng chức, tăng lương và tăng thu nhập có thể nói là trong tầm tay.

Tuy nhiên, những người tuổi Sửu nên nhớ rèn luyện thêm kỹ năng của bản thân, thì việc duy trì mối quan hệ tốt cũng giúp bạn có thêm quý nhân trợ giúp cho con đường sự nghiệp. Không chỉ may mắn trên con đường sự nghiệp tài lộc, con đường tình duyên của Sửu cũng rất viên mãn. Đặc biệt, người độc thân có cơ hội nhận được nhiều lời tỏ tình tìm thấy ý trung nhân viên mãn.

con giap
Người tuổi Sửu được sao Tinh Tú chiếu mệnh nên làm gì vận cũng đỏ như son. - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Tài vận của người tuổi Tuất sẽ có "phản công" đặc biệt, sau ngày mai, bạn được thần tài và quý nhân chiếu cố, giúp công việc thăng hoa, cuộc sống gặt hái được nhiều thành công đáng kể, của cải ập đến, sống sung túc và không lo lắng.

Bên cạnh đó, người tuổi Tuất còn xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, vì vậy dù có phải đối diện với khúc mắc gì cũng có người sẵn sàng dang tay giúp đỡ. Thậm chí, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân.

con giap 1
Cuộc sống gặt hái được nhiều thành công đáng kể, của cải ập đến, sống sung túc và không lo lắng - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Đây là thời điểm thuận lợi để người tuổi Hợi mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Quý nhân xuất hiện còn hướng bạn tới những mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân mình. Bạn có thể mạnh dạn đi theo những kế hoạch mà bản thân mình tự vạch ra, dù bước đầu có phải bôn ba hay không được thuận lợi như ý muốn thì sau khi mọi việc vào guồng, bạn sẽ bắt đầu nhận được trái ngọt.

Về vận trình tình cảm, bạn cảm thấy thoải mái với mối quan hệ hiện tại và có thể dễ dàng chia sẻ những mong muốn của mình với đối phương. Điều đó giúp củng cố niềm tin lẫn nhau, mang lại cảm giác hòa hợp, hạnh phúc cho cả hai.

 

con giap 2
Đây là thời điểm thuận lợi để người tuổi Hợi mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 0 giờ 30 phút ngày 27/6, trời quang mây hồng, ba con giáp được Thần Tài yêu chiều, ngồi không vẫn giàu nứt vách, toại nguyện đủ điều

Đúng 0 giờ 30 phút ngày 27/6, trời quang mây hồng, ba con giáp được Thần Tài yêu chiều, ngồi không vẫn giàu nứt vách, toại nguyện đủ điều

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần Tài yêu chiều, ngồi không vẫn giàu nứt vách, toại nguyện đủ điều vào đúng 0 giờ 30 phút ngày 27/6.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 7 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới