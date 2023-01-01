Sau ngày mai (2/1/2022), do có quý nhân chống lưng nên vận thế của người tuổi Sửu vượng phát, sự nghiệp của con giáp này bước lên một tầm cao mới giúp cho thu nhập tăng lên phi mã. Đây có thể nói là thời điểm bội thu về tiền bạc của người tuổi Sửu.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Sửu đa phần đều tài năng, phóng khoáng, có ý chí vươn lên. Con giáp này khá thức thời, có tầm nhìn xa. Vì vậy, người tuổi này không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân chứ không an phận, hài lòng với những gì mình đã có.

Sau ngày mai (2/1/2022), vận thế của người tuổi Tỵ vô cùng vượng phát. Những phiền phức, đen đủi đã không còn đeo bám con giáp này này nữa. Đỗ “Phong Sinh Thủy Khởi” nên thu nhập của con giáp này tăng lên gấp đôi, gấp ba.

Người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái hoặc được nhận thêm công việc, kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cũng mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào. Kiếm được nhiều tiền, họ lại biết tiết kiệm, quản lý tài sản nên tiền bạc tích góp được sẽ đầy túi.

Sự thăng hoa mạnh mẽ trong tình yêu đôi lứa sẽ như là nguồn cảm xúc vô tận mang lại niềm vui vô giá khiến Tỵ luôn rạng rỡ và ngập tràn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Cho dù có có đầu tư, kinh doanh vào bất cứ lĩnh vực gì đều đem lại những khoản lãi khổng lồ. Người tuổi Tỵ đã có thể ứng dụng tận hưởng cuộc sống giàu sang.

Vận tình duyên của con giáp này cũng có nhiều thay đổi tích cực, những người đang độc thân thì đây sẽ là khoảng thời gian mật ngọt khi bạn không còn phải cô đơn thêm một ngày nào nữa. Sự thăng hoa mạnh mẽ trong tình yêu đôi lứa sẽ như là nguồn cảm xúc vô tận mang lại niềm vui vô giá khiến Tỵ luôn rạng rỡ và ngập tràn hạnh phúc.

Tuổi Mão

Sau ngày mai (2/1/2022), mọi việc tương đối tốt đối với tuổi Mão với nhiều "đất" cho họ phát huy những thế mạnh và sở trường của mình, và những ai biết tận dụng điều này thì sẽ có được thành tựu rực rỡ.

Được quý nhân trợ giúp, công việc của họ dần thu được kết quả tốt. Cứ nỗ lực không ngừng, tuổi Mão nhất định sẽ có đạt được nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão đã dần thoát ra cái bóng âm u, bước vào 1 thời kỳ mới với những tin vui liên tiếp. Đặc biệt, tuổi Mão là 1 trong 2 con giáp có cát tinh chiếu rọi nên cuộc sống của họ cũng trở nên suôn sẻ, hanh thông bất ngờ.

Với sự xuất hiện của sao Phúc Đức, tuổi Mão được bảo vệ trước những rủi ro, nhất là về mặt sức khỏe. Được quý nhân trợ giúp, công việc của họ dần thu được kết quả tốt. Cứ nỗ lực không ngừng, tuổi Mão nhất định sẽ có đạt được nhiều thành công.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả sẽ luôn có cái nhìn vui vẻ, lạc quan và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.