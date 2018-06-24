Sau khi lấy chồng 3 nàng giáp này sẽ sung túc cả đời, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 24/06/2018 09:12

Theo thuyết tử vi tướng số, những con giáp sau nếu lấy chồng trong năm 2018 sẽ giàu sang hết đời, đếm tiền sái tay. Dù nghèo khổ đến mấy cũng vươn lên làm đại gia.

Nếu đã có ý trung nhân thì những nàng giáp sau đừng chần chừ thêm nữa, năm 2018 chính là thời điểm duyên lành đã đến, giúp bạn có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Nửa đời còn lại của bạn sẽ ngập trong nhung lụa, sung sướng không ai sánh bằng.

Sau khi lấy chồng 3 nàng giáp này sẽ sung túc cả đời, giàu sang ngút trời - Ảnh 1
Sau khi kết hôn, vợ chồng bạn sẽ cùng chí thú làm ăn, kinh tế khấm khá, dư dả, chẳng mấy chốc mà giàu sang ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận đào hoa của người tuổi Hợi sẽ đỏ như son trong nửa cuối năm 2018, giúp bạn dù đang độc thân cũng nhanh chóng gặp được một nửa hòan hảo cho đời mình. Không chỉ đem lòng yêu thương Hợi thiết tha, đối phương còn là người đàn ông tử tế, có sự nghiệp ổn định nên sẽ giúp đỡ được Hợi rất nhiều trong cuộc sống.

Nếu tình yêu đủ lớn, cả hai đủ hợp nhau Hợi đừng bỏ qua cơ hội nên duyên vợ chồng với một người tốt với mình như thế. Chắc chắn, nếu bỏ qua tình yêu với người yêu hiện tại bạn sẽ khó lòng tìm được hạnh phúc bên người khác. Sau khi kết hôn, vợ chồng bạn sẽ cùng chí thú làm ăn, kinh tế khấm khá, dư dả, chẳng mấy chốc mà giàu sang ngút trời.

Sau khi lấy chồng 3 nàng giáp này sẽ sung túc cả đời, giàu sang ngút trời - Ảnh 2
Mão hãy quên đi những chuyện cũ, mở lòng để đón nhận cơ hội được hạnh phúc mà ông tơ bà nguyệt ban cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp sống tình cảm, rất biết cách đối nhân xử thế nên được nhiều người quý mến, thương yêu. Tuy được nhiều người theo đuổi nhưng Mão không hề kén cá chọn canh, càng không chọn chồng dựa vào túi tiền. Với Mão, chỉ cần cảm nhận được tình cảm đối phương dành cho mình đủ chân thành, đủ sự bao dung thì họ sẽ đồng ý hẹn hò.

Tuy nhiên, vì nặng tình nên một khi tình yêu tan vỡ nỗi đau trong lòng Mão rất lâu hồi phục. Họ cữ mãi quẩn quanh trong quá khứ, tự dằn vặt mình mà không thể thoát ra được. Nửa cuối năm nay, Mão hãy quên đi những chuyện cũ, mở lòng để đón nhận cơ hội được hạnh phúc mà ông tơ bà nguyệt ban cho mình. Người chồng của bạn sẽ luôn biết cách lắng nghe, yêu thương và bao dung với vợ mọi điều. Chính tình yêu ấy là động lực để vợ chồng bạn cùng vươn lên làm giàu, tiền bạc lúc nào cũng đầy túi.

Sau khi lấy chồng 3 nàng giáp này sẽ sung túc cả đời, giàu sang ngút trời - Ảnh 3
Tỵ nên nhớ rằng ở đời chọn dịp không bằng gặp dịp, chọn chồng không bằng gặp được duyên tiền định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp cầu toàn, họ cầu toàn trong công việc lẫn tình duyên, chính vì kén cá chọn canh nên Tỵ đã bỏ lỡ rất nhiều đối tượng tâm đầu ý hợp. Đến khi nhìn lại, Tỵ mới nhận ra mình đã phí hoài thanh xuân để đi tìm kiếm một người đàn ông hoàn hảo, nhưng càng tìm kiếm họ lại càng gặp những người không như ý, khiến tiêu chí chọn chồng của Tỵ mỗi ngày một hạ xuống.

Tỵ nên nhớ rằng ở đời chọn dịp không bằng gặp dịp, chọn chồng không bằng gặp được duyên tiền định. Dù biết đàn bà khi lấy chồng cần có đủ sự tỉnh táo để nhấc lên đặt xuống trước khi ký vào giấy đăng ký kết hôn, thế nhưng nếu đặt lí trí lên trên tình yêu bạn sẽ khó lòng có được cuộc hôn nhân hạnh phúc.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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