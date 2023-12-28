Sau đêm nay (29/12/2023), 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 03:45

3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết.

Tuổi Sửu

Công việc khá thuận lợi với người tuổi Sửu, nhất là những người buôn bán kinh doanh, chỉ cần chăm chỉ là đường tài lộc sẽ khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ có một ngày nghỉ đúng nghĩa, áp lực công việc giảm tải, có thể tăng cường mở rộng giao tiếp và các mối quan hệ xã giao.

Tình cảm đôi lứa của con giáp may mắn này cũng khá êm đềm nhưng chưa đủ độ chín để tính chuyện trăm năm. Họ cảm thấy cần có thêm thời gian để tìm hiểu nhau hơn, song cũng đừng quá vô tâm hay vô ý khiến người đó có đánh giá không hay về bạn. Thay vì đòi hỏi đối phương phải làm cho mình cái này cái kia thì tại sao bạn không thử chủ động một lần thể hiện sự quan tâm tới đối phương.

 

Sau đêm nay (29/12/2023), 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Tài tương trợ nên người tuổi Mùi sẽ có thêm trải nghiệm mới giúp bạn tinh thông tay nghề, nâng cao năng lực làm việc, được cấp trên trọng dụng, có thêm nguồn thu. Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp thêm rộng mở, quan lộ cũng thênh thang.

Bên cạnh đó, chuyện tình yêu của bản mệnh thuận buồm xuôi gió, vận đào hoa của bản mệnh vượng lên trông thấy. Vì thế, chuyện tình cảm không có điều gì ngăn trở, lúc này bạn nên mạnh dạn đi theo tiếng gọi trái tim, không nên cân đo đong đếm quá nhiều vì dù sao không có ai hoàn toàn chắc chắn về tương lai của mình.

 

Sau đêm nay (29/12/2023), 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ ược tam hội cục nâng đỡ nên tinh thần hào hứng và vui vẻ hơn mọi ngày. Đây cũng là thời điểm tương đối thoải mái về tư tưởng, cát vận nên bản mệnh tương đối bình thản, không vội vã cũng không mệt nhọc quá độ, làm việc tận tình chu đáo và có nhiều không gian phát triển

Đường tình duyên của con giáp này có phần khởi sắc hơn. Bản mệnh được người ấy quan tâm và chăm sóc, lo lắng cho từng chuyện nhỏ. Bạn vẫn mong đợi được yêu thương và thỏa mãn với hạnh phúc mình đang có. Người độc thân chớ nên từ chối những lời giới thiệu của người quen nhé. Biết đâu đấy khi gặp gỡ thêm người khác, bạn sẽ có cách nghĩ khác hơn về chuyện tình yêu.

Sau đêm nay (29/12/2023), 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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