Tuất thông minh, chăm chỉ và ngay thẳng. Con giáp này cũng là con giáp chí công vô tư và không dễ dàng bỏ cuộc. Bắt đầu từ tuần này, tài vận của con giáp này ngày một tăng cao. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống của Tuất đều suôn sẻ.

Sau đêm nay (17/2), đường công danh của tuổi Tuất sẽ vô cùng sáng và phát triển mạnh với người tuổi Tuất. Tuất có thể được tăng lương, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong công ty.

Thời gian trước Tuất vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, bạn còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn.

Tuổi Ngọ

Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn bội thu.

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu - Ảnh minh họa: Internet

Sau đêm nay (17/2), do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Thời điểm này, mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của tuổi Ngọ. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con Gà phần nhiều đều là những người trầm lặng, nói ít, làm nhiều. Tuy nhiên, trong cuộc sống cũng như công việc, bạn thường bộc lộ bản thân là người cứng rắn, kiên cường. Khi gặp khó khăn, con giáp này ít khi nản lòng, nhụt chí mà thường theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Sau thời gian dài khó khăn, bạn sẽ tìm thấy cơ hội mới để phát triển sự nghiệp của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Sau đêm nay (17/2), người tuổi Dậu là 1 trong 3 con giáp có tài lộc vượng nhất. Con giáp này sẽ gặp được những điều bất ngờ đến khó tin, nhất là trong công việc và chuyện tình cảm. Sau thời gian dài khó khăn, bạn sẽ tìm thấy cơ hội mới để phát triển sự nghiệp của bản thân. Bạn sẽ được quý nhân giới thiệu một công việc mới phù hợp với khả năng và niềm đam mê của bản thân.

Người làm kinh doanh làm ăn đắc tài, vượng lộc, doanh thu cao hơn hẳn so với những tháng trước. Lúc này, người tuổi Dậu cần cố gắng, nỗ lực hết mình và tin tưởng rằng mọi cố gắng, nỗ lực của bản thân đều được đền đáp xứng đáng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.