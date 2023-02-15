Từ ngày mai (16/2), với người tuổi Tý làm công ăn lương, thời gian tới dù vướng phải chút ít khó khăn do Tỷ Kiên mang lại, song sau đó bản mệnh tìm được hướng khắc phục và khẳng định được vị thế của bản thân. Thậm chí, những thành công bản mệnh gặt hái được lúc này còn khiến lãnh đạo vô cùng vui mừng và quyết định dành cho người tuổi này một khoản thưởng nóng.

Con giáp phát tài thời gian tới gọi tên người tuổi Tý, vì thế chắc chắn đây là một khoảng thời gian tràn đầy may mắn đối với bản mệnh, cho dù là người theo con đường sự nghiệp hay công danh đều nhận được khoản tiền dư dả.

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Thìn có tính cách hài hước và thích kết bạn. Con giáp này đi tới đâu thường cũng có nhiều bạn bè và được nhiều người biết đến, danh tiếng tốt.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, phương diện tài chính có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm này. Bản mệnh nhận khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư tưởng chừng nằm im trước đó. Hãy tiếp tục có hướng đầu tư thông minh để tiền tiếp tục đẻ ra tiền.

Theo tử vi, đây là thời gian mà những con giáp này làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, đặc biệt là về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai (16/2/2023), người tuổi Thìn có thể thấy rõ sự chuyển biến tích cực trong vận trình của mình khi được nhiều ngôi sao may mắn soi chiếu. Theo tử vi, đây là thời gian mà những con giáp này làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, đặc biệt là về tài lộc.

Thời gian tới, với sự phù hộ của Thần Tài, người tuổi Thìn sẽ có nhiều may mắn hơn trong tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh trong túi, gặt hái được nhiều thành công. Nhìn chung những chú Rồng luôn sẻ hơn trước rất nhiều, các mối quan hệ có bước tiến triển mới.

Tuổi Thân

Các chuyên gia phong thủy dự đoán rằng, kể từ ngày mai (16/2/2023), vận may của người tuổi Thân sẽ tăng lên nhiều so với thời gian trước. Đây là lúc bản mệnh có thể gặp được cơ hội đem về khoản thu nhập lớn. Người chớp được thời cơ và tận dụng triệt để sẽ làm nên được sự khác biệt lớn.

Bản mệnh cần cân nhắc đến khả năng tài chính của bản thân, lý do vay mượn của đối phương và khả năng chi trả - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, vận trình trong thời gian này của những chú Khỉ rất suôn sẻ, đặc biệt việc có liên quan đến tiền. Theo tử vi, bản mệnh còn nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân chỉ đường đưa lối, chút rắc rối do kẻ tiểu nhân gây ra cũng sẽ nhanh chóng được xử lý.

Lời khuyên dành cho con giáp này trong thời gian này chính là cẩn trọng hơn trước khi quyết định cho ai đó vay tiền, dù là người thân thiết đến đâu. Bản mệnh cần cân nhắc đến khả năng tài chính của bản thân, lý do vay mượn của đối phương và khả năng chi trả, tránh vì giúp người mà tự đưa mình vào tình huống khó xử.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.