Sau 17 giờ hôm nay 5/5: Dần vận đào hoa chiếu mệnh, Thân tình cảm sang trang mới, Dậu công việc tấn tới

Tháng này công việc đầy rẫy khó khăn, việc mới việc cũ chất chồng, hệ thống công việc mà bạn vốn xây dựng cũng có được vận hành nhuần nhuyễn vì đủ loại nguyên do cả khách quan lẫn chủ quan. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành những kế hoạch lớn của mình, bởi có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Bạn cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt không chỉ từ đối thủ mà còn ở ngay cả đồng nghiệp bên cạnh.

Bù lại tháng này có sao Thái Âm trợ đào hoa xuất hiện, nhờ thế mà đường tình duyên có phần hanh thông, thuận lợi hơn. Dù là người độc thân hay đã có đôi thì cũng đều có cơ hội để thể hiện tình cảm và có thêm nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khi đón nhận tình cảm nồng nhiệt từ đối phương.

Tài lộc trong tháng không tốt, cũng bởi sự nghiệp sa sút ảnh hưởng nhất định tới thu nhập. Nguồn thu từ công việc chính có phần bấp bênh khiến bạn không yên tâm, nóng lòng muốn tìm cách cải thiện. Dù vậy cũng chớ nên vội vàng, làm ăn khuất tất mà tự hại mình. Kinh doanh buôn bán quan trọng nhất là “gặp thời”, vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ, pháp lý.

Về phương diện sức khỏe, tuy tình hình không có gì đáng lo ngại nhưng tuổi Sửu cũng cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần hơn. Công việc bận rộn, lại thường xuyên gặp áp lực có thể khiến bạn gặp tình trạng căng thẳng. Bạn nên chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cũng như giải tỏa tâm trạng.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 4/5/2023, sự nghiệp của tuổi Thân có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Con giáp này tìm ra cách để gỡ rối những vấn đề còn tồn tại, nhờ vậy mà khẳng định được vị thế trong tập thể, khiến nhiều người kính phục.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này như bước ra khỏi quá khứ màu xám và học cách mở lòng hơn với mọi người. Bản mệnh biết xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người đáng để tin tưởng và trao gửi tấm lòng.

Tuổi thân dần bước ra khỏi quá khứ màu xám (Ảnh minh họa).

Nếu có người chủ động tiếp cận và bản mệnh có thể cảm nhận được sự chân thành của đối phương thì hãy cho đối phương cơ hội được tìm hiểu sâu hơn. Cho dù tương lai hai người không đến với nhau thì vẫn có thể trở thành bạn tốt.

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Công việc: Công việc người tuổi Thân công việc biểu hiện trung bình, nếu mãi lơ là, thiếu tập trung dễ mất việc.

Tình duyên: Tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của hai người khi ở cạnh nhau, đừng vì giận mà xa cách.

Tài lộc: Chuyện tiền bạc thất thoát cần kiểm tra kĩ lưỡng, tránh để tiếng xấu đến bạn.

Sức khỏe: Sử dụng kem chống nắng giúp làn da giảm tác hại ánh nắng mặt trời.

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công. Con giáp này tự tìm được cơ hội khẳng định năng lực cá nhân, lộ trình thăng tiến rõ ràng và hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu.

Tài vận của tuổi Dậu khá hanh thông, nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được. Tuy nhiên, có thu có chi, nếu tiếp tục dễ dãi, mua sắm không tính toán kỹ thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra.

Dậu có công việc thuận buồm xuôi gió trong 5/5 (Ảnh minh họa).

Vận trình tình cảm trong tháng cũng hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Vợ chồng đôi khi có thể mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng. Đào hoa của người độc thân tăng mạnh. Nhân duyên khác giới cực tốt. Bản mệnh dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý.

Sức khỏe cũng không có vấn đề gì đáng lo. Bản mệnh chỉ cần chú ý hơn trong khi đi lại đề phòng tai nạn, té ngã, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra để tăng cường sức khỏe, con giáp này cũng nên rèn luyện thể dục thể thao điều độ.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!