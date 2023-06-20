Sau 10h49 ngày hôm nay 20/6/2023: 3 con giáp hoá thành Rồng Vàng, 1 bước lên mây, lộc lá vô biên, ăn lên làm ra, của cải tràn vào nhà

Tài vận: Vận trình tài lộc của tuổi Dần nhìn chung vẫn khá ổn. Với mức thu nhập hiện tại, bạn đừng chủ quan hay tiêu xài hoang phí vào việc mua sắm, ăn chơi. Thay vào đó, bạn nên tiết kiệm tiền cho các dự án quan trọng hơn trong tương lai.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần có dấu hiệu tiến triển tốt hơn, khả năng cao sẽ gặp được những may mắn trong công việc. Ở nơi làm việc, Dần hãy tích cực thể hiện bản thân hơn để được mọi người đánh giá cao và công nhận. Đồng thời, nếu có cơ hội có lợi cho mình thì hãy tranh thủ nắm bắt, và chớ nên chần chừ hay chậm trễ.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có chút khởi sắc. Người độc thân được chữa lành vết thương lòng trong quá khứ và sẵn sàng đón nhận tình yêu mới. Bên cạnh đó, tình cảm đôi lứa hài hòa, bền chặt; bạn và người ấy dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau, hơn nữa luôn biết lắng nghe những điều chia sẻ, tâm sự của đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày mới vào ngày 20/06/2023 hôm nay, tuổi Thân đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Tuổi Thân nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của Tuổi Thân trong ngày này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Tuổi Dậu

Theo tử vi, ngày 20/6/2023 hôm nay, tuổi Dậu được đón nhận những điều tốt đẹp. Quý nhân xuất hiện có thể giới thiệu cho bản mệnh những cơ hội đáng quý khiến nhiều người phải ghen tị.

Trong tập thể, tuổi Dậu nhận được sự yêu mến của nhiều người do bản tính cởi mở, không so đo thiệt hơn. Khi gặp phải khó khăn, đừng ngại nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ, bản mệnh không cần phải cố gắng giải quyết tất cả một mình.

Về mặt tình cảm, con giáp này và đối phương có nhiều quan điểm sống trùng hợp, nhờ vậy mà mối quan hệ trở nên vô cùng khăng khít. Nếu quan hệ đôi bên đã chín muồi, hai người có thể tính đến chuyện xây dựng một mái ấm riêng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Ảnh minh họa: Internet

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