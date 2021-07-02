Sao may mắn chặn cửa: 6 ngày tới, 3 tuổi này chiêu LỘC có LỘC, chiêu TÀI có TÀI, sự nghiệp vụt sáng tựa HÀO QUANG

Theo tử vi ngày mới , người tuổi Dần được biết đến với tính cách ít nói. Họ cũng được biết đến là con giáp giỏi biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến. Trong cuộc sống, họ thể hiện được tinh thần làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm. Một khi đã quyết tâm làm việc gì, họ thường cố gắng nỗ lực làm đến cùng chứ rất ít khi bỏ cuộc giữa chừng.

Thời gian gần đây, người tuổi Dần gặp không ít trục trặc trong công việc. Mọi kế hoạch, dự định của họ đều bị hoãn lại bởi yếu tố khách quan. Trong 6 ngày tới, con giáp này gặp được quý nhân phù trợ nên tài vận hanh thông hơn rất nhiều. Người tuổi này làm kinh doanh thì sẽ ký được nhiều hợp đồng, các thương vụ xuôi chèo mát mái. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng bán sản phẩm được giá, thu về một nguồn lợi lớn đủ để tái đầu tư.

Người tuổi Sửu thông minh, linh hoạt, giỏi ứng biến. Họ có kỹ năng lãnh đạo và rất giỏi trong việc củng cố năng lực cốt lõi của tập thể. Con giáp may mắn có khiếu kinh doanh và hợp làm chủ hơn là làm thuê. Họ cũng là con giáp giàu tham vọng. Người tuổi này giỏi kiếm tiền lại khéo quản lý tài chính nên tài sản về sau thường có hậu.

6 ngày tới đây, người tuổi Sửu thể hiện được sự nhiệt huyết, năng nổ trong công việc nên được cấp trên tin tưởng. Trong thời điểm này, họ sẽ nhận được một dự án mới hoặc được thuyên chuyển làm việc ở một vị trí mới phù hợp hơn với khả năng. Nếu thể hiện được sự quyết tâm, tập trung cao độ, con giáp này sẽ đạt được nhiều thành tựu, thu nhập nhờ đó cũng được cải thiện. Người làm kinh doanh trong thời điểm tới cũng tiếp cận được nhiều khách hàng, gặp được nhân viên có tâm với công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được biết đến với tính cách mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết và có trách nhiệm. Dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương, người tuổi này đều có kế hoạch và tầm nhìn xa trông rộng hơn mọi người. Trước khi làm mọi việc gì, họ đều tính toán một cách kỹ lưỡng. Vì vậy, thành công của họ không đến từ may mắn hay ngẫu nhiên mà có. Người tuổi Thân phải trả giá rất nhiều cho thành công của mình.

6 ngày tới đây, tài vận của người tuổi Thân rất tốt. Nhờ chăm chỉ, nỗ lực làm việc, họ có nhiều cơ hội hơn trong công việc, kiếm được nhiều tiền hơn. Thu nhập của họ nhờ đó rủng rỉnh hơn rất nhiều. Không những thế, người tuổi này còn may mắn được quý nhân hỗ trợ về nguồn vốn cũng như mối quan hệ nên công việc ngày một xuôi thuận. Sự nghiệp thành công, thu nhập tăng lên khiến tinh thần của con giáp này vô cùng phấn chấn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả