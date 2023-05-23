Sao Đế Vương chiếu mệnh, trong 8 ngày cuối tháng 5, những con giáp này tiền nhiều vô kể, cứ vơi lại đầy, an nhàn hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 23/05/2023 14:32

Tử vi cho biết, trong 8 ngày cuối tháng 5, 3 con giáp gánh lộc về nhà, tam hỷ kéo tới tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ.

Tuổi Ngọ

Tử vi có nói, trong 8 ngày cuối tháng 5, tuổi Ngọ sẽ gặt hái được quả ngọt sau thời gian dài cố gắng làm việc chăm chỉ, kiên nhẫn và nỗ lực hết mình. Trong thời gian tới có thể nói rằng, tuổi Ngọ sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai.

Cuộc sống của con giáp này sẽ bước sang trang mới, thuận lợi đủ đầy. Vậy nên, những người tuổi Ngọ hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đấy chính là phúc phần trời cho. Chỉ cần chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì con giáp may mắn này sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng.

Sao Đế Vương chiếu mệnh, trong 8 ngày cuối tháng 5, những con giáp này tiền nhiều vô kể, cứ vơi lại đầy, an nhàn hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp kiên cường, không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, quan điểm của họ là “khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì càng gặt hái được thành quả rực rỡ bấy nhiêu. Thời niên thiếu, tuổi Dậu cũng đã gặt hái được nhiều thành công, tuy nhiên có thể do vận may chưa đến nên họ không thể giữ vững cơ ngơi của chính mình.

Bước sang 8 ngày cuối tháng 5, nhờ có thần tài chấm số đỏ nên Dậu làm gì cũng hanh thông thuận lợi dễ được thăng quan tiến chức. Trong thời gian tới, tuổi Dậu có thể mở rộng kinh doanh hoặc phát triển thêm nghề tay trái đều sẽ rất thuận lợi.

Sao Đế Vương chiếu mệnh, trong 8 ngày cuối tháng 5, những con giáp này tiền nhiều vô kể, cứ vơi lại đầy, an nhàn hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất từ khi còn bé đã là một đứa trẻ hiếu động, ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Trong cuộc sống, họ luôn có ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảmchinh phục mục tiêu mà mình đặt ra

Tử vi cho biết, trong 8 ngày cuối tháng 5, người tuổi Tuất sẽ được thần tài chấm số đỏ, làm gì cũng hái ra tiền. Chính vì vậy, con giáp này hãy mạnh dạn làm ăn bởi đây chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn đổi đời, trở thành người có tên tuổi ai cũng phải kính nể.

Sao Đế Vương chiếu mệnh, trong 8 ngày cuối tháng 5, những con giáp này tiền nhiều vô kể, cứ vơi lại đầy, an nhàn hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Vận hạn qua đi: Cuối tháng 5 này, 3 con giáp đón 'CƠN MƯA TÀI LỘC', vàng chất đầy nhà, kiếm tiền siêu đỉnh

Vận hạn qua đi: Cuối tháng 5 này, 3 con giáp đón 'CƠN MƯA TÀI LỘC', vàng chất đầy nhà, kiếm tiền siêu đỉnh

Tử vi có nói, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, thu về bạc tỷ vào cuối tháng 5 này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 5 tử vi ngày 23/5/2023 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 23 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 38 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 1 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả