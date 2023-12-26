Sang năm 2024, 3 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, phúc lộc gia tăng, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 14:59

Sang năm 2024 sẽ có 3 con giáp vô cùng may mắn và hạnh phúc khi sống trong ngập tràn niềm vui, ngập tràn hạnh phúc vì được thần tài nâng đỡ.

Tuổi Mão

Trong 12 con giáp, những người tuổi Mão luôn là người hiền lành, lương thiện. Con giáp này dễ dàng gặp đươc may mắn hơn người khi tuần mới liên tiếp gặp được quý nhân từ công việc đến chuyện tình cảm. Tử vi dự báo, trong năm 2024, tuổi Mão có một tình yêu như ý. Bạn khiến người ấy cảm thấy hài lòng và biết ơn vì cách quan tâm của bạn dành cho họ.

Đối với những người tuổi Mão làm ăn kinh doanh đại thắng, có được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè và người thân nên công việc vô cùng thuận lợi. Cuộc sống và tiền bạc dồi dào cố gắng tiết kiệm để tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai của mình. Những người tuổi Mão cũng hay tận dụng thời gian may mắn để tạo cuộc sống viên mãn cho mình.

Sang năm 2024, 3 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, phúc lộc gia tăng, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong tính cách, những người tuổi Tuất là những người luôn bao dung, độ lượng, có nhiều mối quan hệ tốt nên sự nghiệp vô cùng hanh thông. Tử vi trong tuần mới này, tuổi Tuất gặp được ý trung nhân, tình yêu phơi phới giúp bạn có thêm động lực tinh thần làm việc.

Đón năm 2024, tuổi Tuất sẽ có công việc như ý, tiền bạc dồi dào, bạn nên trân trọng cơ hội đến với mình. Nếu thực sự muốn đầu tư thì hãy tư vấn ý kiến của người thân, đồng nghiệp, những người có kinh nghiệm để đầu tư đúng chỗ mang lại nhiều lợi nhuận cho bạn và tránh được những thua lỗ, vội vàng.

Sang năm 2024, 3 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, phúc lộc gia tăng, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có cơ hội thăng quan trong năm mới, đây cũng là thời gian vô cùng may mắn với tuổi Hợi. Nếu bạn thực sự yêu mến người ấy thì phải cố gắng hơn nữa nhé nếu không cơ hội sẽ tuột khỏi tầm tay.

Tử vi có nói, trong năm 2024, những người tuổi Hợi sẽ có một tình yêu khá ổn rồi, công việc cũng đang tốt. Trong thời gian này, bạn chỉ là đừng quá hài lòng với bản thân, hãy gắng sức để củng cố vị trí của mình. Tuổi Hợi sẽ có một cuộc sống tiền bạc dồi dào nếu có thể giúp người thân cùng chung sức làm ăn thì hãy nhiệt tình hết mình nhé.

Sang năm 2024, 3 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, phúc lộc gia tăng, vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tháng 11 âm lịch: Rộn ràng niềm vui, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc lành, tài khoản nhảy số, trúng vận cực to

Tử vi tháng 11 âm lịch: Rộn ràng niềm vui, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc lành, tài khoản nhảy số, trúng vận cực to

Theo tử vi cho thấy, trong tháng 11 âm lịch, 3 con giáp may mắn chuyển biến tích cực, mọi sự đều suôn sẻ, như ý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối năm 2023 con giap may man tử vi năm 2024

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 7 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 9 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 12 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 14 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 14 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề