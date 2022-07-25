Sáng mai thức giấc (6h - 26/7): 3 con giáp mở mắt là có tiền, trời ban phước lành, tổ tiên ban lộc lớn, vận may tìm đến tận cửa, tương lai bừng sáng, sự nghiệp huy hoàng

Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều khôn ngoan, thông minh và sống rất tình cảm. Cuộc đời họ luôn bình yên, êm đềm, ít khi gặp phải bất trắc. Vậy nên, từ thuở độc thân cho đến khi có gia đình Mão luôn đủ đầy sung túc, chưa bao giờ thiếu tiền.

Đúng 6h sáng ngày thứ 3 (26/7), Mão sẽ thu về bộn tiền, ăn nên làm ra. Đặc thần tài sẽ phù hộ độ trì, giúp con giáp này làm một hưởng mười, ngồi chơi hốt bạc. Từ đây, Mão đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn.

Tử vi từ giờ tới cuối năm sẽ có nhiều thay đổi đối với tuổi Dần theo chiều hướng tích cực. Tử vi dự đoán, tài lộc của người tuổi Dần sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc ngày càng thuận lợi, suôn sẻ, từ đây tài lộc cũng sẽ không ngừng tích lũy.

Ảnh minh họa

Công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng. Ngoài ra, sắp tới con giáp may mắn này cũng có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng hanh thông.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu bẩm sinh đã mang số mệnh may mắn, cho dù ở bất cứ phương diện nào cũng dễ dàng có được thành công. Người tuổi Dậu có thể coi là thực lực phi phàm, luôn nỗ lực theo đuổi mục tiêu, ước mơ và luôn kiên nhẫn trong mọi việc.

Ảnh minh họa

Đặc biệt 6h sáng mai, Dậu được thần Tài ưu ái, tổ tiên che chở nên từ đó con đường sự nghiệp của con giáp này vô cùng thuận buồm xuôi gió, chỉ có thăng tiến đi lên chứ không có sự thụt lùi.

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