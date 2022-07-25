Nhà không có gì ngoài điều kiện, 3 con giáp chẳng có gì ngoài tiền, tài vận - địa vị cao hơn núi, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng trong tuần này (25/7 - 31/7)

Tuổi Tỵ hãy ăn mừng đi là vừa vì công việc tuần này của bạn vô cùng tốt. Bạn được cấp trên ưu ái lại có quý nhân phù trợ nên công việc cứ thế theo đà thăng tiến. Bạn hãy nhân cơ hội này để có được sự tín nhiệm của cấp trên vì cơ hội thăng tiến nằm trong bàn tay bạn. Cố gắng thêm một chút nữa, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế đó.

Tài lộc phát tài, tiền bạc cũng rủng rỉnh nên bạn có thể có nhiều cơ hội để làm việc lớn, ví dụ như đầu tư làm ăn chẳng hạn. Hãy mạnh mẽ, dũng cảm, bạn chắc chắn sẽ nhận được thêm bội phần.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là con giáp hiền lành, hòa đồng, không thích gây hiềm khích với bất cứ ai. Người tuổi này không ngại khó, ngại khổ, có thể thích nghi với hoàn cảnh.

Trong công việc, họ có ý tưởng riêng, có mục tiêu riêng và kiên trì theo đuổi mục tiêu đó. Trong cuộc sống, họ sống chân thành, không màng danh lợi. Vì vậy, con giáp này có nhiều cơ hội gặp được quý nhân.

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Tuần này, con giáp tuổi Hợi vận đỏ như son, gặp nhiều điều may. Người còn học hành, thi cử sẽ thu được kết quả tốt. Trong khi người làm công ăn lương cũng vượng đường thăng tiến, được lãnh đạo thăng chức.

Đồng thời, để nâng cao nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp của bản thân, con giáp này nên đề xuất cấp trên cho mình được đi học bồi dưỡng thêm một số khóa học. Những người làm kinh doanh cũng cần không ngừng học hỏi, đổi mới.

Đây là cách duy nhất để họ bắt kịp và vượt xa những đối thủ cạnh tranh với mình. Con giáp này có tài vận hanh thông, làm đâu gặt đấy, thu hái nhiều thành quả khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Tuất

Tuất là người luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Trong cuộc sống, tuổi Tuất là người không dễ dàng bỏ cuộc.

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Một khi Tuất có đam mê với công việc sẽ theo đuổi hết mình, bất chấp phía trước có chông gai thế nào. Người tuổi Tuất luôn lạc quan, biết học hỏi và tìm tòi đợi ngày có cơ hội vàng xuất hiện để đổi đời.

Tử vi tuần mới này cho biết, tuổi Tuất sẽ có nhiều thay đổi tích cực, thậm chí còn bất ngờ suôn sẻ, mọi việc tưởng chừng như bế tắc thì tìm được cách để giải quyết triệt để.

Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, sự nghiệp của tuổi Tuất thăng hoa nhanh chóng, thu nhập tăng vọt, được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, xung quanh có nhiều chuyện vui, cuộc sống an vui hạnh phúc.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!