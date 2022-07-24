Tuần mới (25 - 31/7): 3 con giáp tỏa sáng rực rỡ, đi đâu cũng có Quý nhân giúp đỡ, Thần tài hết mực yêu thương, tỏa sáng trên bầu trời mang theo nhiều tinh tú, cuộc đời dệt gấm thêu hoa

Dậu là người hiền lành, tốt bụng, luôn biết suy nghĩ cho người khác và không ngừng nỗ lực vươn lên. Thế nên, con giáp may mắn này được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù gặp khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua ngoạn mục.

Người tuổi Dậu trong tuần mới (25 - 31/7), có vận trình hanh thông, công danh phát đạt. Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nhân lúc này, Dậu nên có kế hoạch chi tiêu và sử dụng tài lộc thật phù hợp để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Thế nhưng, thay vì ỷ lại vào gia đình Thìn lại vô cùng tự lập, khát khao chinh phục đỉnh cao danh vọng. Họ chăm chỉ, khôn ngoan lại có bản lĩnh nên ngay từ thuở độc thân đã có bạc tỷ trong tay, công danh sáng bừng.

Ảnh minh họa

Tử vi học có nói, tuần mới này Thìn sẽ ăn nên làm ra, hút cạn lộc trời. Không chỉ làm ăn tấn tới, tài lộc vượng phát Thìn còn có của nả chất đống, may mắn theo chân. Càng về cuối năm con giáp này càng giàu sang vô đối, sướng không ai bì kịp.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có chí cầu tiến nên chắc chắn sẽ đặt được những thành tựu đáng nể trong công việc. Càng gặp phải thử thách chông gai Ngọ càng vươn cao trong sự nghiệp, được người người nể trọng, khâm phục.

Ảnh minh họa

Tuần mới (25-31/7), Ngọ chắc chắn sẽ lội ngược dòng, đã thành công lại càng thành công, quơ tay là có tiền khiến ngay chính họ cũng ngạc nhiên với những gì mình đạt được. Tiền chất chật ví, cứ vơi lại đầy, làm một hưởng mười chính là thành quả mà Ngọ đạt được

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