Sang 4 ngày cuối tháng 7 âm lịch, Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp 'tiền xông vào nhà', may mắn triền miên, tin vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 10/09/2023 17:44

May mắn bất ngờ kéo đến với 3 con giáp này. Chỉ cần biết tận dụng thời cơ chắc chắn sẽ mang đến nguồn vốn lớn khi bước sang 4 ngày cuối tháng 7 âm lịch.

Tuổi Thân

Qua 4 ngày cuối tháng 7 âm lịch, người tuổi Thân hãy sẵn sàng tinh thần để đón nhiều tin vui tài lộc. Con giáp này sẽ được tin tưởng giao nhiều trọng trách, cơ hội thể hiện bản thân đến đồng nghĩa với cơ hội kiếm tiền nhiều hơn.

Theo tử vi, đây chính là lúc mà Thần Tài xuất hiện, mang tới nhiều may mắn về tiền bạc cho người tuổi Thân. Được hưởng vía của Thần Tài nên con giáp này kiếm được bộn tiền, hứa hẹn còn thăng hoa, rực rỡ hơn nữa. 

Sang 4 ngày cuối tháng 7 âm lịch, Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp 'tiền xông vào nhà', may mắn triền miên, tin vui nối tiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, bước qua 4 ngày cuối tháng 7 âm lịch chính là thời gian vượng phát với người tuổi Tỵ. Con giáp này có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy. Do có cát khí vượng, được thần tài ưu ái nên con giáp này sẽ có thời gian phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két.

Cứ thế mà làm giàu, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp tuổi Tỵ. Đường tình duyên của Tỵ cũng tốt đẹp hơn người. Người còn độc thân, vận đào hoa khá vượng. Con giáp này sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý của mình.

Sang 4 ngày cuối tháng 7 âm lịch, Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp 'tiền xông vào nhà', may mắn triền miên, tin vui nối tiếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Số trời đã định, bước sang 4 ngày cuối tháng 7 âm lịch chính là thời điểm lộc lá vượng phát, Dần làm gì cũng hái ra tiền. Chẳng những trả sạch nợ nần, con giáp giàu sang này còn thăng tiến cực nhanh, số dư trong tài khoản ngân hàng được cộng thêm liên tục.

Dần sẽ có vận trình tài lộc tươi sáng vô cùng, nhờ sự hào sảng, hòa đồng. Họ mở rộng được mối quan hệ xã hội, kết giao nhiều mối nhân duyên tốt. Những người bạn mới, đối tác mới sẽ mang đến nhiều cơ may tài vận, thậm chí còn trực tiếp dẫn lộc chảy về túi của con giáp này.

Sang 4 ngày cuối tháng 7 âm lịch, Thần Tài chốt sổ đỏ, 3 con giáp 'tiền xông vào nhà', may mắn triền miên, tin vui nối tiếp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

 

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