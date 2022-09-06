Rằm tháng 8 âm lịch đón Trung thu, Thần tài mở kho, 3 con giáp may mắn thu tứ phía, tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, cuộc sống thịnh vượng đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 12:48

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây may mắn thu tứ phía, tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, cuộc sống thịnh vượng đủ đầy vào ngày Rằm tháng 8 âm lịch.

Tuổi Sửu

Vào Rằm tháng 8 âm lịch, công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra suôn sẻ và vô cùng khả quan. Nhờ có sự hậu thuẫn từ gia đình và bạn bè, người tuổi này có thể giải quyết được những khó khăn trong công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả. Con giáp này còn có thể dễ dàng nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền trước mắt do có tầm nhìn xa trông rộng. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Các cặp đôi yêu nhau dần tìm thấy được bình yên trong đời sống vợ chồng sau những sóng gió vừa qua. Người độc thân nếu muốn hẹn hò, yêu đương thì cần hạ thấp cái tôi của mình xuống. 

Rằm tháng 8 âm lịch đón Trung thu, Thần tài mở kho, 3 con giáp may mắn thu tứ phía, tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, cuộc sống thịnh vượng đủ đầy - Ảnh 1
Vào Rằm tháng 8, công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra suôn sẻ và vô cùng khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi vào đúng ngày Rằm tháng 8 âm lịch. Bản mệnh có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh nếu nhanh nhạy chớp nhoáng thời cơ. Tuy nhiên, sự chủ quan có thể khiến con giáp này đánh mất đi mọi công sức và nỗ lực trước đó. Công việc suôn sẻ đem lại cho con giáp này khoản lợi nhuận không nhỏ.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên vui vẻ hạnh phúc. Đào hoa vượng giúp người tuổi Thìn giữ được sự hòa thuận, êm ấm với các thành viên trong nhà. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên tìm cách hâm nóng tình cảm với nửa kia bằng cách này hay cách khác.

Rằm tháng 8 âm lịch đón Trung thu, Thần tài mở kho, 3 con giáp may mắn thu tứ phía, tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, cuộc sống thịnh vượng đủ đầy - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi vào đúng ngày Rằm tháng 8 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

‏Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra như ý trong thời gian tới. Bản mệnh không cần phải quá vất vả hay tiêu tốn nhiều công sức nhưng vẫn đạt được những thành tựu nổi bật trong ngày này. Con giáp này chẳng cần tốn công, tốn sức cầu tài mà tiền bạc cứ tự tìm đến, giúp bản mệnh có được cuộc sống sung túc, thoải mái hơn trước đây. ‏

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên thăng hoa, rực rỡ. Các cặp đôi yêu nhau hiện đang có khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ với nhau nhờ có đào hoa vượng vào ngày này. Người độc thân dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân nên dễ dàng tìm được người phù hợp với mình.

Rằm tháng 8 âm lịch đón Trung thu, Thần tài mở kho, 3 con giáp may mắn thu tứ phía, tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, cuộc sống thịnh vượng đủ đầy - Ảnh 3
‏Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra như ý trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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