Qua tuần mới, 3 con giáp chính thức thoát khổ, Thần Tài gọi tên, ban phát lộc trời vô tận, số hưởng bất ngờ, thời tới cản không kịp

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 08:30

Bước vào 1 tuần mới, 3 con giáp may mắn có vận trình tài lộc suôn sẻ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường được cấp trên giao cho những công việc trọng đại, giúp khẳng định vị thế của mình. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn không chỉ được thưởng nóng mà còn có thể được thăng chức, tăng lương.

Với người làm lãnh đạo, bản mệnh thường đưa ra những quyết định chính xác, khiến tập thể phát triển nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm đến tâm tư của nhân viên, khiến mọi người đều cảm thấy thân thiết, gần gũi, sẵn sàng cống hiến sức lực cho tập thể.

Bước vào một tuần mới, với đầu óc minh mẫn, bạn có thể cùng mọi người mở lối đi riêng, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng.

Qua tuần mới, 3 con giáp chính thức thoát khổ, Thần Tài gọi tên, ban phát lộc trời vô tận, số hưởng bất ngờ, thời tới cản không kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi tuần mới cho biết tuổi Tị trong tuần này được Chính Ấn che chở, con đường công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Vốn dĩ bạn là người kiên trì, có mục tiêu rõ ràng, điều này giúp ích rất nhiều trong công việc, khi mà không phải ai cũng có thể kiên trì đi trên con đường mình đã chọn.

Biết khi nào cần liều lĩnh, khi nào cần thận trọng, đó là bí quyết thành công. Bạn không quan tâm đến quá nhiều thứ mà chỉ tập trung vào mục tiêu phía trước, từ đó lựa chọn cách thức phù hợp để giành được thành công như mong đợi. 

Qua tuần mới, 3 con giáp chính thức thoát khổ, Thần Tài gọi tên, ban phát lộc trời vô tận, số hưởng bất ngờ, thời tới cản không kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới nhờ Lục Hợp giúp cho con giáp tuổi Tuất hợp tác làm ăn, kinh doanh sẽ có lợi trong ngày này, gặp được đối tác phù hợp bạn đã có thể gạt bỏ đi rất nhiều lo lắng. Trong tuần này cũng phù hợp để nối liên lạc lại với một người thân ở xa bạn nhé.

Chính Tài thúc đẩy cho tài vận của con giáp tuổi Tuất lúc này được hanh thông, thuận lợi, một số người có kinh nghiệm đầu tư thì đây là lúc thu về lợi nhuận. Thế nhưng với cơ hội mới thì bạn vẫn phải xem xét, cân nhắc thêm nhé.

Qua tuần mới, 3 con giáp chính thức thoát khổ, Thần Tài gọi tên, ban phát lộc trời vô tận, số hưởng bất ngờ, thời tới cản không kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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