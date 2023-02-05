Qua hôm nay (5/2), những con giáp này có tài lộc nở rộ, tiền và quyền đều nắm giữ trong lòng bàn tay, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 05/02/2023 15:12

Qua hôm nay (5/2), 3 con giáp dưới đây sẽ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, phất lên trông thấy.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian qua những người tuổi Ngọ có hạn Thái Tuế, con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư sẽ gặp phải một số thử thách nhất định, đòi hỏi con giáp này phải vững vàng và nỗ lực vượt qua mới mong có được thành tựu.

Qua hôm nay (5/2), những con giáp này có tài lộc nở rộ, tiền và quyền đều nắm giữ trong lòng bàn tay, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ - Ảnh 1
Con giáp tuổi Ngọ sẽ những cơ hội thuận lợi trong công việc, do đó, muốn có một cuộc sống sung túc, dư dả mà nhiều người ao ước - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, người tuổi Ngọ còn phải lao đao đối phó với tiểu nhân, công việc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do Tân thuộc Kim nên cũng có thể trợ giúp phần nào cho Ngọ, vào ngày mai (31/8) chính là thời điểm tuổi Ngọ sẽ được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn bản mệnh gặp phải vào khoảng thời gian qua.

Tử vi học có nói, thời gian này, con giáp tuổi Ngọ sẽ những cơ hội thuận lợi trong công việc, do đó, muốn có một cuộc sống sung túc, dư dả mà nhiều người ao ước, con giáp này nhất định phải biết nắm bắt thật tốt.

Tuổi Dần

Thời gian tới tương đối tốt đối với người tuổi Dần với nhiều "đất" cho bản mệnh phát huy những thế mạnh và sở trường của mình, và những ai biết tận dụng điều này thì sẽ có được thành tựu rực rỡ.

Qua hôm nay (5/2), những con giáp này có tài lộc nở rộ, tiền và quyền đều nắm giữ trong lòng bàn tay, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ - Ảnh 2
Trong thời gian tới đây những người tuổi Mão là 1 trong 2 con giáp có cát tinh chiếu rọi nên cuộc sống của người tuổi này cũng trở nên suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, đúng 6 giờ sáng ngày 31/8 khó khăn bộn bề của người tuổi Mão đã dần thoát ra cái bóng âm u, bước vào 1 thời kỳ mới với những tin vui liên tiếp. Đặc biệt, trong thời gian tới đây những người tuổi Mão là 1 trong 2 con giáp có cát tinh chiếu rọi nên cuộc sống của người tuổi này cũng trở nên suôn sẻ, hanh thông bất ngờ.

Với sự xuất hiện của sao Phúc Đức, bản mệnh được bảo vệ trước những rủi ro, nhất là về mặt sức khỏe. Được quý nhân trợ giúp, công việc của người tuổi Dần dần thu được kết quả tốt. Cứ nỗ lực không ngừng, bản mệnh nhất định sẽ có đạt được nhiều thành công.

Tuổi Dậu

Sách tử vi - tướng số viết rằng, những người tuổi Dậu sẽ thấy đây là con giáp được quý nhân chỉ lối dẫn đường, dù là trong công việc hay trong cuộc sống cũng đều gặt hái được nhiều thành quả to lớn.

Qua hôm nay (5/2), những con giáp này có tài lộc nở rộ, tiền và quyền đều nắm giữ trong lòng bàn tay, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ - Ảnh 3
Dù có thể gặp phải một số trở ngại nhất định. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ vượt qua được bằng bản lĩnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 12 con giáp cho thấy, kể từ ngày 1/9/2022, người tuổi Dậu sẽ được cấp trên cất nhắc trên con đường công danh vô cùng viên mãn. Trong thời gian này bản mệnh được tăng lương, số dư trong tài khoản cứ nhảy lên ngùn ngụt từng ngày khiến ngay chính con giáp này cũng choáng váng trước sự giàu có của mình.

Với sự may mắn và thịnh vượng trong thời điểm này, con giáp tuổi Dậu có thể xem xét các khoản đầu tư tài chính thích hợp. Dù có thể gặp phải một số trở ngại nhất định. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ vượt qua được bằng bản lĩnh của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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