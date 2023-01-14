Qua hôm nay (14/1), những con giáp này có tài lộc nở rộ, tiền và quyền đều nắm giữ trong lòng bàn tay, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 14/01/2023 13:26

Qua hôm nay (14/1), 3 con giáp dưới đây sẽ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, phất lên trông thấy.

Tuổi Dậu

Thầy tử vi nói rằng, thời gian trước đây, vận trình của người tuổi Dậu không được thuận lợi. Cuộc sống của con giáp này gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Bản mệnh đôi khi cũng nản lòng về tình cảnh khổ sở trước mắt.

Qua hôm nay (14/1), những con giáp này có tài lộc nở rộ, tiền và quyền đều nắm giữ trong lòng bàn tay, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ - Ảnh 1
Con giáp này có cát tinh soi chiếu nên nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp, tài vận và tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, con giáp này sắp bước vào giai đoạn khổ tận cam lai. Tử vi dự báo rằng, qua hôm nay (14/1), vận thế của người tuổi Dậu sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Con giáp này có cát tinh soi chiếu nên nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp, tài vận và tình duyên. 

Sự nghiệp và tiền tài của tuổi Dậu tăng lên như diều gặp gió, thu nhập của bản mệnh không ngừng tăng. Tuổi Dậu có thể "một bước lên tiên", hưởng cuộc sống đủ đầy hơn, không cần lo tới cái ăn cái mặc.

Tuổi Thân

Thần đồng tiên tri nói rằng, những người tuổi Thân có bản tính thật thà, trung thực, không ưa thói nịnh hót, cuộc sống dẫu lúc này lúc kia gặp phải kẻ tiểu nhân, nhưng cuối cùng sẽ nhận về phúc báo. Con giáp này có tham vọng lớn, không thích sống an phận. Người tuổi này từ lâu đã lên kế hoạch cho cuộc sống của riêng mình. 

Qua hôm nay (14/1), trong lúc 1 số con giáp lao đao vất vả thì ngược lại, con giáp tuổi Thân lại khá thảnh thơi, công việc hanh thông, cuộc sống ít muộn phiền, mọi thứ đều phát triển theo hướng đi lên. Đặc biệt, con giáp này làm về kinh doanh sẽ có nhiều lộc lá, những người chỉ làm công ăn lương cũng có cơ hội được tăng lương, hoặc kiếm được tiền từ nghề tay trái.

Qua hôm nay (14/1), những con giáp này có tài lộc nở rộ, tiền và quyền đều nắm giữ trong lòng bàn tay, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ - Ảnh 2
Con giáp này có tham vọng lớn, không thích sống an phận. Người tuổi này từ lâu đã lên kế hoạch cho cuộc sống của riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, trong công việc, người tuổi Ngọ là người có năng lực, kiên trì và trách nhiệm. Có thể thời gian trước, sự nghiệp của con giáp này không có nhiều bước tiến đáng kể thì từ hôm nay (14/1), tài vận của bản mệnh tốt hơn hẳn. Đây là thời điểm công việc kinh doanh của người cầm tinh con Ngựa có nhiều chuyển biến đáng kể.

Mặt hàng mà người tuổi Ngọ bán ra được tiêu thụ với số lượng cao đột biến giúp bản mệnh có nguồn thu dồi dào. Ngoài ra, người tuổi này cũng sẽ gặp rất nhiều quý nhân, những bậc tiền bối sẽ giúp đỡ người tuổi này trong công việc cũng như chia sẻ cho con giáp tuổi Ngọ những mối quan hệ hữu ích. Với những người làm công ăn lương, những khoản thu bên ngoài lương cứng sẽ giúp con giáp này có nguồn tài chính dư dả.

Qua hôm nay (14/1), những con giáp này có tài lộc nở rộ, tiền và quyền đều nắm giữ trong lòng bàn tay, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ - Ảnh 3
Người tuổi này cũng sẽ gặp rất nhiều quý nhân, những bậc tiền bối sẽ giúp đỡ người tuổi này trong công việc cũng như chia sẻ cho con giáp tuổi Ngọ những mối quan hệ hữu ích - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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