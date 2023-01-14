Đúng giờ Tý ngày mai (15/1/2023), 3 tuổi là 'cỗ máy kiếm tiền', vận may gõ cửa, tài lộc dư dả, sự nghiệp hanh thông, giàu sang thịnh vượng không ai bằng

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, con giáp tuổi Dần thuộc tuýp người ham kiếm tiền, ngại tiêu tiền. Người tuổi này lại biết cách quản lý tài chính nên sẽ sớm có của ăn của để.

Con giáp này có tầm nhìn xa, rất giỏi trong việc đầu tư dài hạn. Một khi đã đặt ra mục tiêu nào thì bản mệnh sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để đạt mục tiêu đó. Khi cơ hội đến tay, con giáp này không dễ dàng bỏ lỡ. Cũng bởi vậy mà đúng giờ Tý ngày mai (15/1/2023), người tuổi Dần đầu tư, kinh doanh sẽ sinh lời lớn. Càng về sau, bản mệnh càng có cuộc sống ấm êm, sung túc như mong đợi.

Con giáp tuổi Dần khá tiết kiệm, ngoài việc chi cho những khoản cần thiết, bản mệnh sống rất tiết kiệm. Người tuổi này hợp duyên đầu tư, kinh doanh nên làm ăn buôn bán thường rất mát tay, thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Tý

Sách tử vi - tướng số cho hay, những người tuổi Tý vốn thông minh, đầu óc linh hoạt, quyết định sáng suốt. Con giáp này mang số vượng vận quý nhân, đi đâu cũng có người giúp đỡ. Nhờ đó, bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi, sự nghiệp và tài vận hanh thông.

Nhờ sự chiếu cố nồng hậu của Thần Tài, bước vào một giai đoạn nhất định, con giáp tuổi Tý sẽ gặt hái được thành công - Ảnh minh họa: Internet

Sự thông minh của tuổi Tý nếu chỉ ngồi một chỗ thì thật là uổng phí. Chính vì vậy, con giáp này nên bước ra ngoài giao du, tạo nhiều mối quan hệ để phát triển hơn nữa. Làm được điều này, cuộc sống của tuổi Tý sẽ thăng hoa không ai sánh bằng.

Đúng giờ Tý ngày mai (15/1/2023), nhờ sự chiếu cố nồng hậu của Thần Tài, bước vào một giai đoạn nhất định, con giáp tuổi Tý sẽ gặt hái được thành công, kiếm bộn tiền, hưởng cuộc sống sung túc.

Tuổi Thìn

Sách tử vi - tướng số viết rằng, con giáp tuổi Thìn được xem là một trong những con giáp may mắn, thường gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Chưa kể, bản mệnh cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

Thời gian gần đây, có thể là giai đoạn khổ tận cam lai của tuổi Thìn vì nhiều lý do. Đúng giờ Tý ngày mai (15/1/2023), cuộc sống của tuổi Thìn sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Đặc biệt, người tuổi Thìn vốn thông minh, tháo vát lại có ý chí hơn người nếu có cơ hội đầu tư thì không nên bỏ lỡ.

Người tuổi Thìn vốn thông minh, tháo vát lại có ý chí hơn người nếu có cơ hội đầu tư thì không nên bỏ lỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.