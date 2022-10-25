Qua hết tháng 10 dương lịch, 3 con giáp trúng số phát tài, tài lộc bùng nổ, may mắn vây quanh, tình tiền thăng hoa đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 10:47

Tử vi dự báo qua hết tháng 10 dương lịch, 3 con giáp này ngập tràn may mắn trong tháng mới, giàu có bất ngờ tiền tiêu không hết.

Tuổi Sửu

Xin chúc mừng các bạn tuổi Sửu, qua hết tháng 10 dương lịch công việc của con giáp này thăng tiến vùn vụt. Tử vi dự báo qua hết tháng 10 dương lịch này tình hình công việc của người tuổi Sửu tương đối ổn định. Tuy nhiên người tuổi Sửu thường quá chú ý đến các tiểu tiết, nếu bạn có thể tăng tốc độ làm việc lên thì hiệu quả công việc bạn đạt được sẽ hơn rất nhiều.

Qua hết tháng 10 dương lịch, 3 con giáp trúng số phát tài, tài lộc bùng nổ, may mắn vây quanh, tình tiền thăng hoa đỏ rực - Ảnh 1
Tử vi dự báo qua hết tháng 10 dương lịch, tuổi Sửu trúng số phát tài, tài lộc bùng nổ, may mắn vây quanh, tình tiền thăng hoa đỏ rực. (Ảnh minh họa: Internet)

Về chuyện tình cảm, người tuổi Sửu cần có sự chia sẻ thấu hiểu hơn giữa bạn và người ấy, giữa các mối quan hệ luôn cần có một sự thẳng thắn, chia sẻ để mọi chuyện không đi vào ngõ cụt. Tháng 9 này bản mệnh nên dành nhiều thời gian chăm sóc cho cơ thể của mình, công việc dù bận rộn cũng nên chú ý ăn uống và nghỉ ngơi tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo qua hết tháng 10 dương lịch, tuổi Tuất nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Thìn sẽ phát tài phát lộc, sung túc giàu có khiến ai cũng ghen tỵ.

Tuổi Tuất khi sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Những người này dù không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi tuổi Tuất ào ào như thác đổ. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán tuổi Tuất sẽ phất lên cực nhanh, có tiền tỷ trong thời gian ngắn.

Qua hết tháng 10 dương lịch, 3 con giáp trúng số phát tài, tài lộc bùng nổ, may mắn vây quanh, tình tiền thăng hoa đỏ rực - Ảnh 2

Tử vi dự báo qua hết tháng 10 dương lịch, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh tuổi Tuất sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Thìn cả đời hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Ngọ

Gần cuối tháng 10, người tuổi Ngọ tiếp tục gặp được vận may, trong tuần này, vận trình tài lộc của họ phát đến tối đa, thu nhập tăng cao, tuổi Ngọ còn có thêm nhiều ý tưởng muốn thực hiện.

Qua hết tháng 10 dương lịch, 3 con giáp trúng số phát tài, tài lộc bùng nổ, may mắn vây quanh, tình tiền thăng hoa đỏ rực - Ảnh 3

Tử vi dự báo qua hết tháng 10 dương lịch, vận trình tài lộc lại càng bùng nổ, tuổi Ngọ liên tục thăng tiến trong sự nghiệp, công danh. Dường như mọi việc đều phát triển theo hướng thuận lợi, rất đáng để coi trọng và đầu tư. Tuy vậy, nhắc nhở tuổi Ngọ, kiếm được tiền nhưng cũng phải biết chi tiêu hợp lý, nếu không sẽ rơi vào cảnh thu nhập cao nhưng tích lũy chẳng được bao nhiêu.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Thần Tài nâng đỡ, từ ngày mai (26/10), 3 con giáp lột xác ngoạn mục, đổi đời chỉ trong 1 ngày, tiền chảy vào túi ào ào, giàu lên trông thấy

Thần Tài nâng đỡ, từ ngày mai (26/10), 3 con giáp lột xác ngoạn mục, đổi đời chỉ trong 1 ngày, tiền chảy vào túi ào ào, giàu lên trông thấy

Tử vi ngày mai (26/10), 3 con giáp này được nhiều may mắn về tài lộc , công danh thuận lợi, sự nghiệp khởi sắc.

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