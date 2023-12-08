Qua hết tháng 10 âm lịch, Thần Tài điểm danh 3 con giáp sang nhất xóm, giàu nhất làng, tài lộc trút xuống như mưa, tha hồ kiếm tiền bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 08/12/2023 17:49

Đây chính là 3 con giáp may mắn vô đối, làm bất cứ việc gì cũng đầy lộc lá khi qua hết tháng 10 âm lịch.

Tuổi Tý

Theo tử vi, tuổi Tý sẽ được các sao may mắn chiếu mệnh khi qua hết tháng 10 âm lịch. Những người cầm tinh con chuột có quyền hi vọng vào tương lai tương sáng, sẽ sớm thoát khỏi tình trạng khó khăn, những điều không như ý.

Những rắc rối phiền phức và tiểu nhân hãm hại những tháng trước đó sẽ bỗng dưng tiêu tán hết. Nếu biết nắm bắt thời cơ, sự nghiệp và đường kinh doanh của Tý phất lên như diều gặp gió, thăng quan tiến chức ấm ầm.

Qua hết tháng 10 âm lịch, Thần Tài điểm danh 3 con giáp sang nhất xóm, giàu nhất làng, tài lộc trút xuống như mưa, tha hồ kiếm tiền bạc tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dự đoán tử vi 12 con giáp nhận thấy rằng, qua hết tháng 10 âm lịch, người tuổi Mão sẽ có thêm nhiều khởi sắc trong kinh tế và tài vận. Hành lý quan trọng nhất con giáp này cần mang theo là sự tự tin và lạc quan vốn có. Chúc mừng vì chỉ trong nháy mắt, bạn sẽ xử lý gọn gàng mọi vướng mắc, nhờ vậy mà ghi điểm tuyệt đối với cấp trên. Việc được cất nhắc, thăng chức hoặc tiến cử vào vị trí mới là hoàn toàn có thể xảy ra dễ dàng vào thời điểm này.

Nhiều điều bất ngờ đã và đang chờ đón người tuổi Mão trong sự nghiệp và tình ái. Tuy vậy, nhắc nhở con giáp này rằng, muốn thành công, tốt nhất đừng quá tự mãn hay tỏ ra kiêu căng. Bạn luôn cần sự hỗ trợ tối đa và nhiệt tình của tập thể, cấp trên lẫn người thương. Mọi cố gắng sẽ phí hoài nếu con giáp này quá duy lý trí và nghĩ rằng một mình có thể làm nên tất cả.

Qua hết tháng 10 âm lịch, Thần Tài điểm danh 3 con giáp sang nhất xóm, giàu nhất làng, tài lộc trút xuống như mưa, tha hồ kiếm tiền bạc tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Qua hết tháng 10 âm lịch, quý nhân phù trợ tuổi Dậu bất ngờ xuất hiện, không phải ai khác xa lạ, lại chính là bạn bè hoặc người thân tri kỉ. Thậm chí lại chính là người thương đã gắn bó bên bạn mỗi ngày. Đừng nản chí, hãy kiên trì tới cùng khi làm mọi việc.

Con giáp tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều tin vui tuyệt vời trong chuyện tình cảm, đơn giản cũng nhờ nỗ lực sửa sai kiên trì của họ. Dự đoán tử vi 12 con giáp bật mí rằng, tình ái thăng hoa, sự nghiệp trở nên cũng khởi sắc và có bước tiến bất ngờ là cái kết viên mãn của họ.

Qua hết tháng 10 âm lịch, Thần Tài điểm danh 3 con giáp sang nhất xóm, giàu nhất làng, tài lộc trút xuống như mưa, tha hồ kiếm tiền bạc tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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