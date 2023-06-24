Qua đêm nay 24/6, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, lộc lá tứ phương đổ dồn vào nhà, làm ăn khấm khá, sung túc ấm no

Tâm linh - Tử vi 24/06/2023 05:16

Con giáp tuổi này có vận khí tốt, làm gì cũng hanh thông, thành công. Ngay cả những người bắt đầu lập nghiệp cũng sẽ có hành trình suôn sẻ, không gặp quá nhiều khó khăn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có bản tính hào phóng, rất ổn định và tràn đầy thái độ tích cực. Họ kiên định chờ đợi cơ hội trong lĩnh vực sự nghiệp để có thể bứt phá. Con giáp này sẽ không đối mặt với mọi thứ với thái độ thiếu kiên nhẫn mà nhẫn nại tích lũy kinh nghiệm cho bản thân để giúp mình càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Vận trình của con giáp tuổi Tuất sẽ ổn định hơn. Trước hết, họ tìm được vị trí của bản thân trong sự nghiệp. Họ nhìn thấy rõ cơ hội của mình tuy nhiên không nóng vội, gấp gáp mà vững chắc từng bước tiến tới mục tiêu đã định.

Thời điểm này, mọi việc của con giáp này đều suôn sẻ, gia đình hạnh phúc lạ thường, vận khí mạnh mẽ. Họ luôn nở nụ cười trong thời gian này.

Qua đêm nay 24/6, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, lộc lá tứ phương đổ dồn vào nhà, làm ăn khấm khá, sung túc ấm no - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý bản tính rất thích suy nghĩ và học hỏi. Họ sẽ không bao giờ để mình đứng yên. Con giáp tuổi Tý có thể trải qua khoảng thời gian vô cùng suôn sẻ.

Họ không những rất thông minh mà còn rất biết cách hành động, biến ý tưởng thành hiện thực. Người tuổi Tý và bắt đầu một khởi đầu mới.

Con giáp tuổi Tý sẽ "lên dốc", sự nghiệp tiến triển tốt đẹp, thu nhập tăng lên khiến họ không còn áp lực về tiền bạc.

Qua đêm nay 24/6, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, lộc lá tứ phương đổ dồn vào nhà, làm ăn khấm khá, sung túc ấm no - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ năng động, thông minh, đầu óc tốt, làm gì cũng tích cực. Con giáp này đón nhiều điều tốt lành. Tốc độ phát triển của họ cũng tăng tốc. Người tuổi Tý sẽ gặp nhiều cao nhân, có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ.

Con giáp tuổi Tỵ có vận khí tốt vào thời điểm này, học gì cũng tinh thông, làm gì cũng thành công. Ngay cả những người bắt đầu lập nghiệp cũng sẽ có hành trình suôn sẻ, không gặp quá nhiều khó khăn.

Người tuổi Tỵ chỉ cần dùng chính sự chăm chỉ và động lực của mình để hoàn thành mọi mục tiêu thì cuộc sống phía trước của họ sẽ không còn phải lo lắng nhiều, mọi gánh nặng đều được giải quyết.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

  

Từ nay đến Rằm tháng 5, 3 con giáp có vận số đỏ rực, vận trình xuôi chèo mát mái, bắc thang đến thành công, chạm tay vào may mắn

Từ nay đến Rằm tháng 5, 3 con giáp có vận số đỏ rực, vận trình xuôi chèo mát mái, bắc thang đến thành công, chạm tay vào may mắn

Con giáp tuổi này được Thần Tài ban tài lộc dồi dào. Trong công việc, họ nhận được vận may lớn hiếm thấy, thành công rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn  tử vi 12 con giáp tử vi ngày 24/6/2023

TIN MỚI NHẤT

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 3 giờ 7 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy