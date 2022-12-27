Qua đêm mai (28/12/2022), 3 con giáp thoát kiếp nghèo khổ, may mắn dư dả, liên tiếp đón nhận hỷ sự, xếp tiền chật két, cuộc đời thăng hạng bất ngờ

Qua đêm mai (28/12/2022), người tuổi Mùi có thể sớm chứng tỏ bản thân, từ nhỏ đến già, thu hoạch của cải tích cực cũng tăng lên, có tái đầu tư, tài lộc phát triển nhanh chóng, có thể trúng vé số. Bản mệnh cũng sẽ rất giỏi tu dưỡng bản lĩnh, khí chất đáng ghen tị, sau này sẽ vượt qua khó khăn, mở ra bước ngoặt, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Nếu nắm bắt được cơ hội này, quý nhân phù trợ, một cuộc sống tốt đẹp, và giàu có sẽ chờ đợi.

Nhiệt tình và chủ động là ưu điểm của người tuổi Mùi. Trong cuộc sống, họ luôn là người sẵn sàng ra tay giúp đỡ người hoạn nạn bất kể thân thiết hay chỉ xã giao. Từ đó, dần hình thành được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, nâng đỡ về công việc lẫn cuộc sống. Có thể nói, quý nhân của người tuổi Mùi chính là những phúc đức mà bản thân họ tích lũy được trong đời sống hằng ngày.

Tử vi học có nói, qua đêm mai (28/12/2022), tuổi Thìn bước vào hạn Tam Tai, tuy nhiên do được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc của bản mệnh này vẫn ở mức khá. Vì vậy, thu nhập có phần tăng trưởng hơn so với năm ngoái, thậm chí có thể trở nên giàu có.

Bên cạnh đó, tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đặc biệt, đây là thời điểm tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, thuận lợi và đạt doanh số cao.

Ngoài ra, tuổi Thìn trong thời gian này có gia đạo hài hòa, ít sóng to gió lớn, nếu có xung đột thì cũng nhanh chóng được hóa giải, tình cảm lứa đôi được củng cố, người độc thân dễ gặp nhân duyên cát lành, hướng đến một cuộc sống hạnh phúc viên mãn trong tương lai gần.

Tuổi Tý

Qua đêm mai (28/12/2022), tuổi Tý bước vào hạn Tam tai, nhưng lại được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, tuy gặp khó khăn nhưng bản mệnh vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Đa phần người tuổi Tý đều trải qua thời gian không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.

Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình, nhất là từ tháng 4 trở đi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.