Qua đêm nay (29/10/2023), vòng quay may mắn chỉ trúng 3 con giáp này, vận khí lên hương, tài lộc cực đỏ, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 29/10/2023 17:11

Tử vi có nói, qua đêm nay (29/10/2023) là khoảng thời gian 3 con giáp này gặp vận đỏ trong kinh doanh, có cơ hội thu về nguồn lợi lớn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi bản chất hiền lành, nhân hậu, dễ mủi lòng. Họ biết nhiều thứ quan trọng hơn vật chất nên không phải là người vì tiền mà đánh đổi tất cả. Người tuổi Mùi thích hợp với kinh doanh. Họ kinh doanh bằng cái tâm nên luôn muốn bán cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

Qua đêm nay (29/10/2023), con giáp tuổi Mùi được phúc tinh chiếu mệnh, tài lộc nhân đôi, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Người tuổi Mùi làm kinh doanh đến thời điểm này sẽ chốt được nhiều đơn hàng có giá trị. Ngoài ra, họ cũng có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia, những bạn làm ăn cùng theo đuổi lĩnh vực kinh doanh của mình. Trong những tháng tới đây, người tuổi này sẽ gặp được quý nhân, được giúp đỡ về nguồn vốn, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh.

Qua đêm nay (29/10/2023), vòng quay may mắn chỉ trúng 3 con giáp này, vận khí lên hương, tài lộc cực đỏ, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được biết đến với tính cách chân thành, rộng lượng và chịu thương chịu khó. Người tuổi Sửu làm kinh doanh thường được lòng nhiều khách hàng. Vì họ là người nói được, làm được và luôn giữ được chữ tín trong mọi thương vụ.

Tử vi có nói, qua đêm nay (29/10/2023), tài vận của người tuổi Sửu tăng vọt. Họ làm ăn kinh doanh phát đạt, thuận buồm, xuôi gió. Trong thời điểm này, những khó khăn mà họ gặp phải trước kia cũng dần dần được tháo gỡ. Người tuổi này bán được nhiều hàng, thu được nhiều lợi nhuận. Không những thế, nhờ gặp thời gặp thế, họ từng bước đạt được những thành tựu mới trong sự nghiệp kinh doanh. Những khoản đầu tư của người tuổi Sửu trước đây cũng đã bắt đầu sinh lời, báo hiệu một thời kỳ làm ăn phát tài phát lộc.

Qua đêm nay (29/10/2023), vòng quay may mắn chỉ trúng 3 con giáp này, vận khí lên hương, tài lộc cực đỏ, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được biết đến với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Trong kinh doanh, họ là người nhanh nhạy, giỏi thích nghi với hoàn cảnh và có khả năng xoay chuyển tình thế. Người tuổi này hợp làm chủ hơn làm thuê. Họ có khả năng quản lý, lãnh đạo và thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Tử vi dự đoán, qua đêm nay (29/10/2023), con giáp tuổi Dần gặp nhiều vận đỏ trong kinh doanh. Nhờ chăm chỉ, tận tâm và nỗ lực tìm kiếm cơ hội, họ gặp được nhiều khách hàng lớn, chốt được nhiều hợp đồng. Con giáp này cũng hết sức nhanh nhạy nên sớm tìm được cơ hội đầu tư kinh doanh mới cho mình. Trong thời điểm này, người tuổi Dần buôn bán nhỏ cũng buôn may bán đắt, thu về nguồn lợi lớn, mang đến cuộc sống sung túc cho gia đình.

Qua đêm nay (29/10/2023), vòng quay may mắn chỉ trúng 3 con giáp này, vận khí lên hương, tài lộc cực đỏ, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sang tháng 9, 10, 11 âm lịch, những con giáp giàu sang tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại

Sang tháng 9, 10, 11 âm lịch, những con giáp giàu sang tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại

Những con giáp giàu sang tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại trong tháng 9, 10, 11 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi qua đêm nay tử vi ngày 29/10/2023 tử vi cuối tháng 10 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi 12 con giap tử vi cuối năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 50 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh