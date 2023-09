Qua 12h trưa mai (5/10) là thời gian may mắn, của người tuổi Mùi. Con giáp này đón nhận vận thế hanh thông. Đây là thờ điểm tốt để tuổi Mùi làm những việc quan trọng như chuyển nhà, kết hôn, sinh con.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm nay là năm tuổi của những người tuổi Dần, nên họ sẽ có hạn Thái Tuế, con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư sẽ gặp phải một số thử thách nhất định, đòi hỏi tuổi Dần phải vững vàng và nỗ lực vượt qua mới mong có được thành tựu.

Thời gian vừa qua, bản mệnh trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế khi kinh doanh không có lãi mà thậm chí còn mang thêm nợ về mình.

Qua 12h trưa mai (5/10), chính là thời điểm tuổi Dần được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn họ gặp phải vào khoảng thời gian giữa năm nay.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, tuổi Dần sẽ những cơ hội thuận lợi trong công việc, do đó, muốn có một cuộc sống sung túc, dư dả mà nhiều người ao ước, tuổi Dần nhất định phải biết nắm bắt thật tốt.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kì đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình.

Qua 12h trưa mai (5/10), con giáp tuổi Thân Trời Phật che chở, trời sinh có vận mệnh phú quý. Từ khi còn nhỏ, vận thế của Thân đã tốt hơn so với những người khác. Con giáp này được ví như “ngôi sao may mắn” của gia đình. Nhà nào có người tuổi Thân thì các thành viên trong nhà đều có thể nhận được sự che chở vô tận của Thần Phật. Chính vì vậy mà chất lượng cuộc sống được cải thiện rất nhiều, vận may sẽ không ngừng gõ cửa, tiền bạc dồi dào, đại phúc đại quý.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.