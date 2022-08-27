Qua 0h đêm ngày 28/8: Thời tới cản không nổi, tài không đợi tuổi, 3 con giáp trẻ măng đã công thành danh toại, nắm trong tay tiền tỷ, địa vị cao hơn núi, tài lộc nhiều hơn sông, tương lai sáng ngời

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 12:00

3 con giáp dưới đây tuy còn ít tuổi nhưng đã là những người thành đạt, được nhiều người kính nể.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp khôn khéo, biết người biết ta. Họ vốn là con giáp ưa mạo hiểm. Chỉ cần nắm bắt cơ hội tốt, họ sẽ không bao giờ từ bỏ dẫu biết trước còn nhiều khó khăn, trở ngại. Họ cũng chấp nhận rủi ro để đạt được thành công.

Trong năm 2022, vận trình tài lộc của người tuổi Thìn tương đối ổn định, không có thăng trầm lớn. Qua 0h đêm ngày 28/8 là thời điểm nổi bật và nhiều may mắn nhất của những người cầm tinh con Rồng.

Qua 0h đêm ngày 28/8: Thời tới cản không nổi, tài không đợi tuổi, 3 con giáp trẻ măng đã công thành danh toại, nắm trong tay tiền tỷ, địa vị cao hơn núi, tài lộc nhiều hơn sông, tương lai sáng ngời - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Bạn sẽ có quý nhân phù trợ trong công việc và tài chính, giúp bạn thăng tiến. Ngoài ra, tài chính của bạn cũng có sự tăng trưởng mạnh trong giai đoạn này. Chỉ cần đủ tự tin và đặt toàn bộ sức lực vào những kế hoạch của mình, bạn sẽ thành công, trên cả phương diện tình cảm lẫn tiền tài.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là một trong số ít những con giáp có nhiều quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống. Đây là một may mắn đặc biệt, vì tuổi Mão là những người không giỏi kỹ năng ngoại giao, quan hệ. Thậm chí họ hầu như chẳng bao giờ cầu xin sự giúp đỡ của ai, gặp khó khăn đến mấy cũng tự mình giải quyết.

Chính vì thế, khi có quý nhân âm thầm đứng sau giúp đỡ cho công việc của họ hanh thông thì tuổi Mão, vốn thông minh và chăm chỉ, có thể phất lên như diều gặp gió.

Qua 0h đêm ngày 28/8: Thời tới cản không nổi, tài không đợi tuổi, 3 con giáp trẻ măng đã công thành danh toại, nắm trong tay tiền tỷ, địa vị cao hơn núi, tài lộc nhiều hơn sông, tương lai sáng ngời - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Qua 0h đêm ngày 28/8, may mắn sẽ kéo đến và trải dài đến tận cuối năm tạo đà cho bước phát triển mới trong sự nghiệp của năm nay 2023.

Có thể nói là thời điểm vô cùng thuận lợi để tuổi Mão làm giàu, đổi vận, tiến lên một nấc mới trong chuyện công danh. Mão sẽ còn tiếp tục đạt được những thành tựu đáng tự hào nữa.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thường sống có nguyên tắc, có mục tiêu. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu phía trước, họ luôn cố gắng, nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu.

Người tuổi này yêu thương gia đình, sống có trách nhiệm với mọi người xung quanh.Họ cố gắng kiếm tiền để gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Con giáp tuổi Tý được trời phú sức khỏe dẻo dai, sức bền hơn người.

Qua 0h đêm ngày 28/8: Thời tới cản không nổi, tài không đợi tuổi, 3 con giáp trẻ măng đã công thành danh toại, nắm trong tay tiền tỷ, địa vị cao hơn núi, tài lộc nhiều hơn sông, tương lai sáng ngời - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Chính vì vậy, họ có thế mạnh trong các môn thể dục, thể thao. Trong công việc thường ngày, nhờ có sức lao động tốt nên con giáp này có thể hoàn thành nhiều phần việc hơn những người khác.

Con giáp tuổi này có thái độ sống lạc quan, vui vẻ, rất ít khi sống bi quan hay phàn nàn. Cũng chính vì thái độ sống tích cực này mà qua 0h đêm ngày 28/8 con giáp này được quý nhân giúp đỡ, nhận nhiều cơ hội tốt trong công việc. Về già họ được hưởng cuộc sống an nhàn, hưởng phú quý lâu dài.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   3 con giáp giàu sang 2 con giáp đổi vận 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 4 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi