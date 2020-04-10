Phụ nữ có 3 chỗ này càng to càng nhiều lộc, tự làm đại gia, cả đời sung sướng

Chỗ nào nhỏ cũng được, riêng mũi của phụ nữ nhất định phải to để hút cạn lộc trời, cả đời sung túc -

Sách nhân tướng học chỉ rõ, phụ nữ có 3 điểm này to chính là may mắn trời cho, là nét phúc tướng giúp cả đời bạn chỉ việc rung đùi hốt bạc, an nhàn hưởng lộc.

Ngay từ thuở độc thân người có nét quý tướng này đã kiếm được bộn tiền, thành công chẳng kém cạnh nam nhi. Sau khi kết hôn, họ chính là mẫu phụ nữ vượng phu ích tử , giúp chồng nghèo mấy cũng vươn lên đổi đời, công thành danh toại.

Chị em thường mong ước mình có được chiếc mũi S-line nhỏ nhắn, dọc dừa để khuôn mặt trông thon gọn, quyến rũ hơn. Thế nên, rất nhiều phụ nữ vô cùng tự ti về chiếc mũi to của mình. Họ không hề biết rằng, theo nhân tướng học phụ nữ, người có chiếc mũi to sẽ lắm của nhiều tiền, giàu sang hơn người.

Ai lấy được người vợ có chiếc mũi to làm vợ nửa đời còn lại chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, cứ thế mà giàu ú ụ.

Nếu đôi tai to, cộng thêm vành tai dày thì bạn sẽ càng may mắn, hậu vận an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Tai to

Đôi tai to là nét tướng rất ít người có được. Người sở hữu nét phúc tướng này sống đàng hoàng, ngay thẳng và có gan làm giàu. Dù là phụ nữ nhưng họ không hề mềm yếu, sự bản lĩnh, mưu trí và khả năng đầu tư khôn ngoan, quản lý tài chính khoa học chính là chìa khóa mang lại thành công cho họ.

Nếu đôi tai to, cộng thêm vành tai dày thì sẽ càng may mắn, hậu vận an nhàn. Con cái của họ là những đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn và có chí tiến thủ nên chẳng cần cậy nhờ mẹ cha cũng có sự nghiệp hiển vinh.

Sau ngưỡng 50, mẫu phụ nữ tốt số này chẳng cần phải cố gắng kiếm tiền nữa bởi số tài sản họ sở hữu con cháu ba đời tiêu cũng không hết.

Phụ nữ có vòng ba to sẽ gặt hái những thành quả đáng nể trong công việc, sở hữu thu nhập cực cao với số dư trong tài khoản tăng liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Vòng ba to

Phụ nữ có vòng 3 lớn với chiếc eo nhỏ chính là tướng “thắt đáy lưng ong”. Không chỉ là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp, họ còn là người mẹ vĩ đại của các con. Chăm sóc, nuôi dạy con cái thành tài, hiếu thuận và hết lòng vì gia đình nên về hậu vận họ sẽ được các con tôn trọng hết mực.

Không chỉ “đảm việc nhà” đây còn là mẫu phụ nữ “giỏi việc nước”. Dù bận rộn chăm sóc gia đình nhưng họ vẫn có những thành quả đáng nể trong công việc, sở hữu thu nhập cực cao với số dư trong tài khoản tăng liên tục.

Chẳng những nghề tay phải, nghề tay trái cũng mang lại cho họ lộc lá đầy nhà, mua nhà sắm xe trước ngưỡng 40 chỉ là chuyện nhỏ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.