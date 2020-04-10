Tháng 4, 5, 6 hoan hỷ, 3 con giáp có cơ hội thoát nghèo, đi đến đâu thần tài theo chân đến đấy

Tâm linh - Tử vi 10/04/2020 05:15

Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ tháng tư đến hết tháng 6/2020 top con giáp may mắn này sẽ làm ăn phát đạt, giàu nhanh đến chóng mặt

Sách tử vi chỉ rõ, nếu thuộc 3 con giáp may mắn ngút trời này gia chủ sẽ thoát kiếp nghèo khổ, vươn lên làm đại gia, lắm của nhiều tiền trong 3 tháng tới.

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Từ tháng 4 đến tháng 6/2020 con giáp may mắn này sẽ được cát tinh chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Tuất

Thông minh, điềm đạm và có trách nhiệm trong công việc nên dù làm công hay làm chủ Tuất cũng gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Càng chí thú làm ăn, càng dám nghĩ dám làm con giáp bản lĩnh này càng kiếm được bộn tiền, giàu nhanh đến chóng mặt.

Từ tháng 4 đến tháng 6/2020 con giáp giàu có này sẽ được cát tinh chiếu mệnh. Thế nên, nếu được cấp trên giao phó cho một nhiệm vụ khó nhằn thì Tuất hãy dốc cạn sức để hoàn thành. Cơ hội thăng chức tăng lương, tiền ùa vào nhà đang chờ bạn phía trước.

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Chẳng những vận tài lộc đỏ như son, Mão còn có vận tình duyên ấm êm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp chăm chỉ, cần cù và chịu thương chịu khó. Dù lớn lên trong nghèo khó, trầy da tróc vảy lắm phen nhưng Mão chưa bao giờ đầu hàng số phận. Nhờ sự khéo léo, tinh tế trong ứng xử hàng ngày nên Mão được quý nhân thương yêu, hết lòng nâng đỡ.

Trong 3 tháng tới, con giáp giàu sang ngút trời này sẽ khiến ai cũng phải ganh tỵ với khả năng kiếm tiền của mình. Chẳng những vận tài lộc đỏ như son, Mão còn có vận tình duyên ấm êm viên mãn, ai cũng phải hờn ghen với hạnh phúc họ đang có.

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Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nuông chiều hết mực nên Tỵ làm đâu thắng đó, cứ thế mà giàu ú ụ - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Tỵ

Đứng đầu danh sách 12 con giáp nên Tỵ tài giỏi, thông minh hiếm ai bì kịp. Hơn cả, ở con giáp này còn có gan làm giàu, dám dấn thân và khả năng phán đoán cực chính xác. Thế nên, dù bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân quấy phá Tỵ vẫn vượt qua sóng gió, bình yên vô sự.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ tháng 4 đến cuối tháng 6 con giáp may mắn này sẽ như chuột sa chĩnh gạo. Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nuông chiều hết mực nên Tỵ làm đâu thắng đó, cứ thế mà giàu ú ụ.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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