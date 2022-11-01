Nửa đầu tháng 11 nhận đặc ân Thần Tài, cuối tháng có quý nhân trợ giúp, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài phú dồi dào

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 20:08

Vào tháng 11 tới đây, sự nghiệp của 3 con giáp này bắt đầu lội ngược, không chỉ may mắn trong công việc mà tài lộc cũng thi nhau kéo về nhà.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất nhận nhiều tin vui trong tháng 11 dương lịch. Công việc suôn sẻ trôi đi, cấp trên lại giao cho bạn thêm dự án mới, dự án này chính là yếu tố đánh giá năng lực thực sự của bạn và để quyết định xem bạn có cơ hội tăng lương không nhé. Vậy nên bạn cần phải cố gắng hết mình, làm việc chăm chỉ hơn nữa.

Tình yêu cũng khá ổn, chỉ cần bạn tích cực, kiên trì thì chắc chắn người ấy sẽ vì tấm chân tình của bạn mà cảm động.Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh thì nửa cuối năm nay sẽ là thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp. Vì vậy, tuổi Mão cần phát huy mọi thế mạnh để có thể gặt hái được nhiều thành công, dư dả tài vận cho những năm về sau.

Nửa đầu tháng 11 nhận đặc ân Thần Tài, cuối tháng có quý nhân trợ giúp, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài phú dồi dào - Ảnh 1
Tuổi Tuất nhận nhiều tin vui trong tháng 11 dương lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi có trí lực tốt, tài năng hơn người thường. Bạn luôn phấn đấu học hỏi những điều mới lạ để hoàn thiện bản thân. Bạn chăm chỉ, luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc được giao. Nhờ tính cách đó Hợi được mọi người trọng dụng, cấp trên yêu mến. Những người trong nghề đều tạo điều kiện giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.

Có thể nói số mệnh của Hợi vô cùng sung túc, từ khi sinh ra đã giàu có hơn người, không phải lo chuyện tiền bạc. Sang tháng 11 là thời gian giúp Hợi hốt vàng hốt bạc, thu nhập cứ tăng lên đều đều, sớm muộn gì cũng mua nhà sắm xe. Hợi nên tận dụng thời điểm vàng này để làm giàu cho bản thân.

Nửa đầu tháng 11 nhận đặc ân Thần Tài, cuối tháng có quý nhân trợ giúp, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài phú dồi dào - Ảnh 2
Sang tháng 11 là thời gian giúp Hợi hốt vàng hốt bạc, thu nhập cứ tăng lên đều đều, sớm muộn gì cũng mua nhà sắm xe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường chăm chỉ và luôn khao khát làm giàu. Họ có thể sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng không bao giờ phó mặc cho số phận mà luôn tìm cách vươn lên, không ngừng cố gắng để thay đổi cuộc sống.

Tử vi học có nói, con giáp này thường gặp khó khăn trong giai đoạn tiền vận. Nhưng khi bước vào trung vận, cuộc sống của tuổi Dậu sẽ có nhiều khởi sắc. Trong tháng 11 tới đây, người tuổi Dậu vẫn được Thần Tài và quý nhân hỗ trợ. Ngoài ra, nhờ tính cách thông minh nhưng khiêm tốn, tuổi Dậu sẽ càng gặt hái được nhiều thành công.

Nửa đầu tháng 11 nhận đặc ân Thần Tài, cuối tháng có quý nhân trợ giúp, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài phú dồi dào - Ảnh 3
Trong tháng 11 tới đây, người tuổi Dậu vẫn được Thần Tài và quý nhân hỗ trợ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Vận xui đeo đẳng vì lưu 3 thứ trong nhà

Vận xui đeo đẳng vì lưu 3 thứ trong nhà

Theo quan niệm dân gian, những vật dụng như bát vỡ, giày sờn thường mang điềm xui. Vì vậy, bạn hãy loại bỏ ngay khỏi nhà để tránh xui xẻo đến với gia đình.

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