Rằm tháng Giêng còn gọi là Tết Nguyên tiêu, là đêm rằm đầu tiên của năm mới. Để có một năm thuận lợi, tránh vận rủi cho gia đình và bản thân, gia chủ cần lưu ý một số điều dưới đây.

Theo quan niệm dân gian, việc làm vỡ, hỏng đồ đạc trong ngày Rằm tháng Giêng đồng nghĩa với việc năm mới gia đình bị hao tài tốn của. Nếu không may làm vỡ chén, đĩa hay gương, tuyệt đối không được đem vứt đi mà nên mang đi chôn ở xa nhà để tránh gây ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình.

Trong ngày Rằm tháng Giêng, thùng gạo trong nhà tuyệt đối không được để rỗng - Ảnh minh họa: Internet

Theo phong thủy, hũ gạo là vật tượng trưng cho tài lộc của gia đình do đó không được để rỗng. Tốt nhất, bạn nên dùng hũ gạo sâu (tượng trưng cho sự no đủ) và đổ đầy khi vơi còn một nửa. Ngoài gia tăng vượng khí, điều này còn giúp xua đuổi những điều xấu ra khỏi ngôi nhà bạn đang ở.

Bên cạnh đó, hũ gạo trong nhà phải được để ở nơi sạch sẽ, cao ráo để tránh bụi bẩn, ẩm mốc. Ngoài ra, gia chủ có thể đặt ở đáy thùng gạo một bao lì xì đỏ để bảo vệ tài lộc của gia đình.

Người Việt còn quan niệm rằng hũ gạo là nơi cất giữ tài lộc, của cải trong gia đình nên cần được cất giữ ở những nơi kín đáo nhất trong nhà, không được để người lạ dễ dàng nhìn thấy kẻo dễ hao tài tốn của. Chính vì vậy, người ta thường đặt hũ gạo ở một góc khuất trong bếp.

Kiêng để quần áo bị rách

Tuyệt đối không để quần áo bị rách trong ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ ngày đầu năm mới, vào Rằm tháng Giêng người xưa cũng kiêng kỵ việc để quần áo bị rách. Họ cho rằng việc để quần áo rách vào những ngày này sẽ khiến vận rủi đeo bám, cả năm hao tài tốn của, gặp nhiều điều không may mắn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.