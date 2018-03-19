Những con giáp nữ đường công danh trải đầy hoa hồng, địa vị cao ngút trời, kiếm tiền giỏi hơn đàn ông

Tâm linh - Tử vi 19/03/2018 05:30

Sau đây là con giáp nữ từ khi sinh ra đã được quý nhân nâng đỡ, những bước đi trong sự nghiệp đều trải đầy hoa hồng, may mắn ngút trời khiến nhiều người ganh tỵ.

Tuổi Tý

Những con giáp nữ đường công danh trải đầy hoa hồng, địa vị cao ngút trời, kiếm tiền giỏi hơn đàn ông - Ảnh 1
Tuổi Tý có bản lĩnh và nghị lực trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh của người phụ nữ tuổi Tý không gặp nhiều trắc trở, bạn luôn được quý nhân nâng bước và phù hộ nên mọi sự hanh thông. Do tài ăn nói khéo léo nên sự nghiệp bạn gặp khá nhiều may mắn, thăng tiến không ngừng. Tý sẽ nhanh chóng trở thành người nổi tiếng hoặc doanh nhân thành đạt trong tương lai. Con đường lập nghiệp của bạn khá suôn sẻ, không mấy vất vả. Những ước mơ thời bé của bạn cũng dần được thực hiện và thành công vang dội. Bạn có khả năng nhìn nhận và định hướng tốt vấn đề nên không gặp nhiều khó khăn trong công việc. Nói chung, phụ nữ tuổi Tý sẽ trở thành bà hoàng, địa vị cao ngút trời khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy là phụ nữ nhưng bạn lại kiếm tiền, bản lĩnh hơn cả đàn ông.

Tuổi Dần

Những con giáp nữ đường công danh trải đầy hoa hồng, địa vị cao ngút trời, kiếm tiền giỏi hơn đàn ông - Ảnh 2
Tuổi Dần luôn đi đầu giải quyết vấn đề khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Quý cô tuổi Dần vốn có tính cách rất mạnh mẽ và quyết đoán. Khi đã bắt tay vào làm việc gì, bạn đều thực hiện đến cùng dù có khó khăn cũng không nản lòng. Trời sinh số mệnh của Dần gặp nhiều may mắn, công thành danh toại đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Bạn có khả năng lãnh đạo cực kỳ mạnh mẽ. Những lời bạn thốt ra đều có giá trị và định hướng người khác nghe theo. Những người tuổi Dần rất thích mạo hiểm nên thường đầu tư và thực hiện các dự án với quy mô lớn. Cũng nhờ tính cách liều lĩnh này, bạn gặt hái được nguồn lợi khủng, tiêu xài suốt đời không hết. Tuy nhiên, bạn đừng quá hà khắc với bản thân, đừng ép mình làm việc quá sức hãy giữ gìn sức khỏe kẻo lại đổ bệnh.

Tuổi Mão

Những con giáp nữ đường công danh trải đầy hoa hồng, địa vị cao ngút trời, kiếm tiền giỏi hơn đàn ông - Ảnh 3
Tuổi Mão có tài phán đoán hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm chung của những người phụ nữ tuổi Mão đó là nhạy cảm và cảnh giác cao độ. Khi làm việc gì, bạn cũng vạch ra vô số kế hoạch, tính toán rủi ro, thiệt hơn rồi mới bắt đầu thực hiện. Đây là tính cách tuyệt vời giúp bạn đạt được nhiều thành tựu, thăng tiến trong công việc. Mão có khả năng nắm bắt vấn đề rất nhanh, xử lý tình huống chớp nhoáng. Những người phụ nữ tuổi Mão có vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng nhưng bên trong là một người mạnh mẽ, quyết liệt. Bạn không quan trọng tiểu tiết, luôn phóng khoáng và thoải mái với những người xung quanh. Cuộc sống của bạn từ khi sinh ra đã không cần phải lo nghĩ, đường công danh cũng vô cùng khởi sắc và hanh thông.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp gặp nhiều may mắn, hóa dữ thành lành, nhận tin vui suốt năm Mậu Tuất 2018

Top con giáp gặp nhiều may mắn, hóa dữ thành lành, nhận tin vui suốt năm Mậu Tuất 2018

Những con giáp dưới đây, sự nghiệp hanh thông, gia đạo bình an, tình duyên khởi sắc. Nói chung bạn sẽ đón nhận nhiều tin vui đổ về liên tục trong năm 2018.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp con giáp nữ có địa vị cao ngút trời con giáp nữ bản lĩnh

TIN MỚI NHẤT

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 32 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới